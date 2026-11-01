У Польщі стартує фестиваль українського кіно: 50 стрічок покажуть у 12 містах

У Польщі з 2 до 9 листопада відбудеться 11-й фестиваль українського кіно Ukraina! Festiwal Filmowy. Покази 50 стрічок, нагороджених на міжнародних фестивалях, дебютних робіт, документальних, анімаційних і короткометражних фільмів заплановані у 12 містах.

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Директорка фестивалю Беата Бєронська-Лях в інтерв'ю "Укрінформу" розповіла, що цьогоріч українське кіно покажуть на двох нових майданчиках у Бєльсько-Бялій і Зеленій Гурі. Також фестиваль пройде у Варшаві, Вроцлаві, Краківі, Познані, Любліні, Перемишлі, Слупську, Лодзі, Гданську та Ґлівіце.

Бєронська-Лях зазначила, що попри повномасштабну війну українське кіновиробництво продовжує розвиватися, зокрема завдяки міжнародній співпраці й залученню іноземного фінансування.

"Щороку я хвилююся, чи матимемо достатньо українських стрічок, чи буде що показувати. Боюся, що в умовах війни кіновиробництво зупиниться... Однак мої побоювання виявилися марними: українські фільми створюють. Якщо не безпосередньо в Україні, то виникає дуже багато міжнародних копродукцій. Українські кінематографісти почали шукати гроші за кордоном, і це вдається. Є чимало фондів, які фінансують українське кіно", – підкреслила директорка Ukraina! Festiwal Filmowy.

Серед представлених робіт будуть, зокрема, польсько-українські та німецько-українські спільні проєкти. До конкурсної програми увійдуть вісім повнометражних художніх, дев'ять документальних і 23 короткометражні стрічки. Також заплановані покази дитячого кіно й окрема секція білоруських фільмів.

Бєронська-Лях розповіла, що географія фестивалю змінюється. Більшість міст і кінотеатрів, які приймали подію в попередні роки, хочуть продовжувати співпрацю.

"Водночас з'являються й нові установи, які самі звертаються до нас із бажанням показувати українські фільми", – додала вона. Найчастіше це польські організації, фонди або кінотеатри, які прагнуть відповісти на запит місцевої громади. У містах, де сформувалися численні українські громади, такі покази дають змогу організовувати спільні культурні заходи для українців і поляків та сприяти інтеграції місцевого середовища.

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У 2026 році новими майданчиками стали Бєльсько-Бяла та Зелена Гура. Вони самі виявили бажання долучитися.

Бєронська-Лях заявила, що інтерес польських кінотеатрів до українського кіно зберігається. Торік вона побоювалася, що на тлі деякого охолодження українсько-польських відносин майданчики втрачатимуть зацікавленість і відмовлятимуться показувати фільми з України.

"Натомість сьогодні бачимо, що інтерес зберігається, а отже, фільми можна буде показати в різних містах", – підсумувала Бєронська-Лях.

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Як писав OBOZ.UA:

– Український Оскарівський комітет (УОК) обрав документальну стрічку "Сліди" (реж. Аліса Коваленко й Марися Нікітюк) для представництва нашої держави на 99-й премії "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

– Цей документальне кіно розповідає про боротьбу за справедливість українських жінок, які пережили сексуальне насильство й тортури під час російської агресії.

– Загалом цього року до національного відбору УОК потрапили вісім фільмів. Окрім "Слідів", це "Кіллхаус", "Вічник", "Війна очима тварин", "Останній Прометей Донбасу", "Простий солдат", "Тиха повінь" і The Last Message.