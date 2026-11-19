18 листопада у ТРЦ Gulliver відбувся допрем’єрний показ сімейної комедії "S Миколай та загублений лист". Від сьогодні фільм режисера Олександра Кирієнка виходить в український прокат.

Відео дня

Захід відвідали творча команда та актори фільму: Віктор Жданов, Артемій Єгоров, Тетяна Малкова, Ірина Сопонару, Олександр Швець, Марія Мархай, Назар Ніконенко, Анастасія Дем’яненко. Серед гостей вечора були також співачка TARABAROVA та фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич, які також долучилися до створення музичного оформлення стрічки та завітали на показ разом із родинами.

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Фільм нагадує просту й важливу істину – дива трапляються, якщо в них вірити.

Партнером події став бренд "Яготинське для дітей", який частував гостей дитячими йогуртами, зробивши атмосферу перегляду ще теплішою та святковішою. Так бренд став частиною історії, яка починається на екрані, а продовжується в живих радісних моментах, які діти та їхні родини розділяють разом.

Головні історії дня

Але це лише початок. Зовсім скоро святкова історія продовжиться в різдвяній резиденції "Яготинське для дітей", створеній у колаборації з фільмом. Тут можна буде поринути у світ казки, відчути наближення свята й створити теплі родинні спогади.

Чекаємо на вас у різдвяній резиденції:

Локація: ТРЦ Respublika Park, поруч із Neopolis

ТРЦ Respublika Park, поруч із Neopolis Дати: 21–22 листопада та 5–6 грудня

21–22 листопада та 5–6 грудня Час: з 14:00 до 17:00 у кожен із цих днів

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Запрошуємо дітей і батьків завітати до резиденції та разом відчути магію свята!

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Про що фільм

"S Миколай та загублений лист" – це сімейна комедія виробництва Big Hand Films. Напередодні свята Миколая в затишному карпатському готелі Святий Миколай із помічниками готується виконувати дитячі бажання. Та раптом вони знаходять лист, що понад 30 років пролежав непрочитаним. Його написав хлопчик Боря з дитячого будинку, але його мрія так і не здійснилась. Тепер помічникам потрібно знайти дорослого Бориса й встигнути виправити помилку до свята, поки разом із вірою у дива не зникла чарівна сила Миколая.

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У ролях: Віктор Жданов, Артемій Єгоров, Олександр Швець, Тетяна Малкова, Ірина Кудашова, Іван Бліндар, Ірина Сопонару, Михайло Кукуюк, Марія Мархай, Макар Ніколенко, Ігор Портянко, Олена Хохлаткіна, Анастасія Дем'яненко, Валентина Вовченко, Кіра Мещерська, Олександр Зарубей, Надія Хільська, папійон Джессі

Жанр: сімейна комедія. Виробництво: Big Hand Films. Режисер-постановник: Олександр Кирієнко. Оператор-постановник: Костянтин Пономарьов. Автори сценарію: В’ячеслав Островцев, Олександр Брагін. Другі режисери: Євген Хворостянко, Анна Грець. Продюсери: Марія Каель, Сергій Баранов, Аліса Калюжна, Ігор Корж. Лінійний продюсер: Тарієл Чухуа. Художниця-постановниця: Карина Балеян. Художниця з костюмів: Наталія Степанєєва. Художниця з гриму: Світлана Матвійчук. Кастинг-директорка: Марина Большухіна. Дистриб’ютор в Україні: Kinomania Film Distribution

Генеральний інформаційний партнер: національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV.