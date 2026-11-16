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"Скрудж і духи Різдва": новий фільм із Джонні Деппом перевершив усі очікування

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
840
"Скрудж і духи Різдва": новий фільм із Джонні Деппом перевершив усі очікування
Джонні Депп у фільмі "Скрудж і духи Різдва". Джерело: Paramount Pictures

Повернення Джонні Деппа у велике комерційне кіно обернулось великим комерційним успіхом. За перший же вікенд фільм з участю актора "Скрудж і духи Різдва" зібрав 43 мільйони доларів у світовому прокаті і отримала високу оцінку від глядачів.

Як пише видання Collider, стрічка заробила 20 мільйонів доларів на ринку Північної Америки і ще 23 мільйони у решті світу. А за результатами опитування CinemaScore стрічка здобула від аудиторії багатообіцяючу оцінку A-. Це свідчить про те, що "Скрудж і духи Різдва" сподобався першим глядачам і дає підстави очікувати на успішний прокат.

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Святкова комедійна стрічка з елементами горору стала черговою екранізацією повісті Чарльза Діккенса "Різдвяна пісня в прозі". Депп зіграв у ній головну роль буркотуна і скнари Ебенезера Скруджа.

Останню велику роль у масштабному голлівудському фільмі Депп виконав у 2018 році – у стрічці "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда", яка зібрала у світовому прокаті понад 620 мільйонів доларів. Однак актора звільнили з наступного фільму франшизи "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора". За збігом обставин, цей фільм не виправдав очікувань і заробив у світі близько 400 мільйонів доларів.

Депп також вибув із франшизи "Пірати Карибського моря", але плани продовжити її без актора так і не вдалося реалізувати. Тепер, після відновлення репутації, він веде переговори про повернення до серії фільмів.

Востаннє капітана Джека Горобця Депп зіграв у фільмі "Пірати Карибського моря: Помста Салазара" 2017 року. Стрічка зібрала у світовому прокаті близько 800 мільйонів доларів, хоча її бюджет, за повідомленнями, перевищував 300 мільйонів. Протягом останніх кількох років актор переважно знімався в невеликих європейських фільмах, а також уперше майже за три десятиліття виступив режисером – зняв стрічку "Моді: Три дні на крилах божевілля".

Перерву в кар’єри Деппові довелося зробити після скандального розлучення з акторкою Ембер Герд. Колишнє подружжя звинувачувало одне одного у маніпуляціях, аб’юзі та домашньому насильстві. Суд за цією справою був публічним і завершився перемогою Деппа та подальшою мировою угодою.

Фільм "Скрудж і духи Різдва" став офіційним поверненням Деппа у масове кіно. Разом з ним у стрічці знялися Дейзі Рідлі, Сем Клафлін, Руперт Ґрінт, Андреа Райзборо, Трамелл Тіллман та Ієн Маккеллен.

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