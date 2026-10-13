Що подивитися на Геловін: 5 знаменитих фільмів

Жовтень ще називають сезоном жахів, адже весь місяць проходить у передчутті Геловіну – найстрашнішого і при цьому найвеселішого свята року. Разом з тематичним декором мільйони людей по всьому світу наповнюють свій простір страшним кіно.

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Які фільми ідеально передають атмосферу моторошного свята, розповіло "Суспільне. Культура". Ці 5 стрічок точно допоможуть вам створити відповідний настрій.

"Геловін" (1978), реж. Джон Карпентер

Ця робота започаткувала популярний піджанр слешерів. Характерними рисами "Геловіну" стали висока напруга в кадрі, тривожний музичний супровід і один з найвідоміших кіноманіяків – Майк Маєрс.

У центрі сюжету – підлітка Лорі Строуд (у виконанні Джеймі Лі Кертіс), за якою Маєрс, який щойно втік із божевільні, починає полювання саме у святкову ніч. Фільм дивиться на події з незвичного ракурсу – використання зйомки від першої особи дозволило глядачеві подивитися на події очима вбивці. Це і зробило "Геловін" новаторським. Як і те, що в ньому замість демонстрації кривавих сцен фокус зміщується на загальну тривожну атмосферу.

"Кошмар на вулиці В'язів" (1984), реж. Вес Крейвен

Картина здобула культовий статус завдяки незвичній концепції, страхітливому антагоністу і все більш інтенсивному відчуттю страху, яку вона навіває на глядача. Історія обертається довкола підлітків зі Спрінгвуда, за якими у снах полює спотворений вогнем Фредді Крюгер, зброєю якого є рукавиця з лезами.

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Особливість стрічки полягає в тому, що у ній звичайний сон перетворюється на смертельну пастку. Виразний образ Крюгера та оригінальний підхід Веса Крейвена перетворили фільм на орієнтир для жанру 1980-х і дали старт масштабній кінофраншизі.

"Бітлджюс" (1988), реж. Тім Бертон

Стрічка являє собою яскраву суміш чорної комедії, містики й фентезі. В центрі історії – подружня пара, яка після смерті наймає ексцентричного "біоекзорциста" Бітлджюса, щоб виселити зі свого будинку нових мешканців. Звісно, це призводить до суцільного хаосу.

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Майстер жанру Тім Бертон використав у стрічці безліч практичних ефектів і дотепних жартів, гармонійно поєднавши страшні елементи з кумедними. Несамовита харизма Майкла Кітона у поєднанні з фірмовою "мультяшно-готичною" естетикою режисера зробили стрічку одним із найяскравіших явищ тогочасного кінематографа.

"Едвард руки-ножиці" (1990), реж. Тім Бертон

У цій химерній картині переплітаються готична казка, романтична лінія та соціальна сатира. Бертон показує долю Едварда (у виконанні Джонні Деппа) – штучно створеного чоловіка із ножицями замість кистей, якого прихистила звичайна родина з передмістя. Головний герой намагається вжитися в нове суспільство й водночас закохується в дівчину Кім (Вайнона Райдер).

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Особливий візуальний стиль, емоційна насиченість, підтексти про самотність і неприйняття інакшості разом із чуттєвою грою Деппа перетворили стрічку на видатну сучасну притчу.

"Сімейка Адамсів" (1991), реж. Баррі Зонненфельд

Фільм завоював визнання завдяки тонкому чорному гумору, готичній естетиці та нестандартному висвітленню сімейних цінностей. Стрічка, створена за мотивами коміксів Чарльза Аддамса і серіалу 1960-х, описує колоритну родину Адамсів, у житті якої з'являється чоловік, схожий на їхнього давно втраченого дядька Фестера. Паралельно сторонні шахраї намагаються привласнити їхній багатющий статок.

Авторам вдалося гармонійно поєднати візуальні ефекти, душевність і комізм, подавши похмурі теми у легкому форматі. Завдяки блискучому акторському складу (зокрема Анжеліці Г'юстон і Раулю Хуліа), деталізованій роботі костюмерів і гримерів та загальному шарму, ця робота стала взірцем розважального сімейного горору.

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