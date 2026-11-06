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Що дивляться українці на Netflix: 10 найпопулярніших фільмів і серіалів за тиждень

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read4 хв
843
Що дивляться українці на Netflix: 10 найпопулярніших фільмів і серіалів за тиждень
Що дивились українці на Netflix в останні дні жовтня. Джерело: Netflix

Останні осінні тижні – сезон, коли ми починаємо дивитись більше фільмів та серіалів. І статистика стримінгу Netflix це підтверджує.

У період із 26 жовтня до 1 листопада глядачі активно стежили за новими пригодами французького джентльмена-злодія з "Люпена", дивилися романтичне реаліті "Холостяк" і не забували про популярні фільми. Серед лідерів рейтингу також опинилися третій сезон комедії "Ніхто цього не хоче" та документальний серіал про зірку "Друзів" Меттью Перрі. Які ще стрічки й серіали були в Україні найпопулярнішими – в добірці OBOZ.UA.

Серіали

Що дивляться українці на Netflix: 10 найпопулярніших фільмів і серіалів за тиждень

Найпопулярніші серіали Netflix у тиждень з 26 жовтня до 1 листопада. Джерело: Netflix

  • "Люпен", 4 сезон

Знаменитий джентльмен-грабіжний Ассан Діоп повертається. Цього разу гладач застає його у в’язниці. Герой прагне залишити минуле позаду. Проте його плани сплутує несподіванка: незнайомець, який називає себе "Люпеном", оголошує про серію одночасних пограбувань кількох музеїв. Попри посилені заходи безпеки, всі крадіжки проходять успішно. Підозри, звісно ж, миттєво падають на Ассана. Ситуація стає критичною, коли з'являється запис з камер спостереження, де нібито видно самого Діопа під час одного з пограбувань. Нові серії присвячені з’ясуванню того, що ж насправді трапилось.

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  • "Холостяк", 15 сезон

Цього року найромантичніше шоу українського телебачення можна переглянути в тому числі на Netflix. У 15 сезоні півтора десятки красунь змагаються за серце професійного баскетболіста В’ячеслава Кравцова.

  • "Ніхто цього не хоче", 3 сезон

Подкастерка Джоен та її коханий рабин Ноа нарешті починають жити разом. Здається, їхні родичі теж нарешті змирилися з тим, що вони – міцна пара. Але куди тепер мають розвиватись стосунки героїв? І чи справді навернеться невпевнена Джоен у юдаїзм?

  • Люпен, 1 сезон

Перед тим, як починати перегляд нових пригод улюбленого героя, чому б не освіжити в пам’яті, з чого все почалось? Саме так вирішили фанати "Люпена" і вивели в топ рейтингу дебютний сезон цього детективного серіалу.

  • "Про Меттью Перрі"

Актор, який зіграв у легендарних "Друзях" дотепника Чендлера, пішов з життя три роки тому. І запам’ятався Меттью Перрі не тільки вдало створеним на екрані образом, а і тим, як відверто і щиро він розповідав про свої залежності та боротьбу з ними. Документальний мінісеріал вшановує спадщину актора і громадського діяча. В зйомках взяли участь друзі дитинства, колеги та люди, які були поруч із Перрі в різноманітні періоди його життя.

Фільми

Що дивляться українці на Netflix: 10 найпопулярніших фільмів і серіалів за тиждень

Найпопулярніші фільми Netflix у тиждень з 26 жовтня до 1 листопада. Джерело: Netflix

  • "Курс на зіткнення"

Дія іспанського кримінального трилера відбувається у розпал економічної кризи 2013 року. Група озброєних грабіжників вдирається до банку в серці Мадрида, розраховуючи на швидкий куш і легкий відступ. План спрацьовує бездоганно, доки по дорозі їхні машини не потрапляють у страшну аварію, яка повністю перекриває шляхи до порятунку та замикає бандитів у пастці. Замкнені у закритому просторі, охоплені панічним страхом вони починають думати виключно про власне виживання ціною зради спільників. Ситуація досягає точки кипіння, коли з'ясовується найголовніше: копи, які оточили будівлю, зовсім не прагнуть закону, адже самі є невіддільною частиною цього нальоту.

  • "Фатальний меседж"

Вайолет – овдовіла самотня мати, яка через кілька років знову починає зустрічатися з чоловіком. Під час одного із побачень з коханим Генрі вона отримує на свій смартфон серію повідомлень з погрозами. Невідомі наказують їй нікому про це не розповідати і діяти відповідно до їхніх інструкцій. Якщо вона від них відступить, зловмисники обіцяють вбити маленького сина Вайолет та її сестру, яка за ним доглядає. Завдання, яке отримує жінка останнім – це убивство Генрі.

  • "Родичі"

Українська комедія режисера Андрія Черешні розповідає про прагматичну героїню на ім’я Марія, яка після кількох років відсутності приїздить додому, щоби привітати бабуся з днем народження. І дізнається, що на онуку ювілярка збирається переписати хату. Звісно, про цей факт дізнаються й інші родичі, які теж вступають у боротьбу за нерухомість в селі під Києвом.

  • "Потяг "Червона рута""

Дія ще однієї української комедії, що потрапила до списку, відбувається у залізничному потягу, де цілком можливо зустріти своє кохання. І саме в потязі "Червона рута" воно не просто можливе, а неминуче. Адже саме ця квітка є символом справжніх почуттів. Тому хтось нарешті зустріне того, кого давно шукав, а хтось зрозуміє, що кохання завжди було поруч. Фільм тішить глядача великою кількістю зіркових камео.

  • "Тварини"

У Марка Кімболла, кандидата в мери Лос-Анджелеса, є все, що потрібно для красивої політичної історії: успішна кар’єра, заможне життя, дружина Ебіґейл і родина, яку можна показувати виборцям як доказ власної бездоганності. Та одного дня ця ретельно вибудувана картина руйнується – їхнього сина викрадають і вимагають за нього викуп. Змушене шукати гроші, подружжя іде на такі речі, про які воліли б ніколи не задувати. Чи вдасться їм врятувати сина? І чи переживе кар’єра Марка таке потрясіння.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які прем’єри чекають на українців у листопаді в кінотеатрах.

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