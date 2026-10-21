''Шалені 90-ті'': Довженко-Центр проведе ретроспективу українського кіно в KINO42

Цьогоріч Україна відзначає 35 років незалежності. Для Довженко-Центру – це нагода дослідити українське кіно першого десятиліття нової держави й одного з найбільш бурхливих і суперечливих періодів в історії нашого кінематографа.

Відео дня

Розпад СРСР, незалежність, свобода творчості та економічна криза. Українське кіно переживало ці зміни разом із країною: звільнялося від радянських табу, шукало нову національну ідентичність і намагалося осмислити реальність, у якій великі надії на майбутнє зіткнулися з новими випробуваннями.

"Шалені 90-ті" – це продовження дослідження десятиріччя, яке Довженко-Центр розпочав ще на початку року. Нова серія показів охоплює період від перших років незалежності до кінця десятиліття. Частину фільмів покажемо в нових відсканованих копіях.

Станіслав Битюцький, кінознавець Довженко-Центру, автор проєкту:

"Ці режисери та стрічки обрані для показу в "Шалених 90-тих" тому, що найкраще репрезентують три основні періоду історії кіно 90-х – перебудову, сплеск 91-92 років, і знімання всупереч криз після 93-го.

Це ключові фільми 90-х, деякі ми вже показували, для деяких це стане, чи стало вже, репремєрою після довгих років забуття – наприклад для "Із житія Остапа Вишні" та "Іван і кобила".

Мета Довженко-Центру в цьому проєкті – знайомити з фільмами, епохою, закохувати в українське кіно 90-х. А ще – давати можливість режисерами цих фільмів нарешті мати свого глядача, а глядачам – не тільки побачити ці рідкісні фільми, але й поспілкуватися з їх творцями."

РЕКЛАМА

Графік ретроспективних показів "Шалені 90-ті":

Із Житія Остапа Вишні (реж. Ярослав Ланчак, 1991) – покази відбулись 10 та 11 жовтня

Кисневий голод (реж. Андрій Дончик, 1991)

22 жовтня - показ з представленням кінознавцями Довженко-Центру

24, 25 жовтня – повторні покази

Чутливий міліціонер (реж. Кіра Муратова, 1992)

4 листопада – показ з представленням кінознавцями Довженко-Центру

Головні історії дня

7, 8 листопада – повторні покази

Іван та кобила (реж. Володимир Фесенко, 1992)

18 листопада -- показ з представленням кінознавцями Довженко-Центру

7, 8 листопада – повторні покази

Шамара (реж. Наталя Андрійченко, 1994)

2 грудня – показ з представленням грудня.кінознавцями Довженко-Центру

5,6 грудня – повторні покази

Документальна добірка "Право на правду" (1987 – 1995)

16 грудня- показ з представленням кінознавцями Довженко-Центру

19, 20 грудня – повторні покази

Побачимось в кінотеатрі-укритті на Подолі. Будемо разом відкривати кіно, яке зафіксувало час великих змін.

Квитки за лінком

Київ, Кирилівська 11Б, KINO42

Колекція фільмів до 35-ї річниці Незалежності на dovzhenkocentre.online.

Довженко-Центр. Онлайн– довгоочікуваний онлайн-кінотеатр на базі колекції Довженко-Центру. Це жива, постійно оновлювана онлайн-платформа, яка полегшує доступ як до загальновизнаної української класики, так до і маловідомих сторінок українського кіно.