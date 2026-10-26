Серіал за Стівеном Кінгом продовжили на 2 сезон: відомі деталі

Серіал за мотивами роману Стівена Кінга "Керрі", який вийшов у жовтні 2026 року, став для стримінгу Prime Video справжнім успіхом. Але його шоуранер Майк Фленеган задумав історію, яка тривала би три сезони. І вже підтверджено, що як мінімум одне продовження відбудеться.

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Prime Video офіційно продовжив серіал на другий сезон. Проте, як пише Marie Claire, досі достеменно невідомо, яким буде нова частина екранізації. І ось, які інформація про 2 сезон досупна станом на зараз.

У версії Фленегана ("Привиди будинку на паргорбі") збережено основні елементи роману: підлітку з телекінетичними здібностями, її фанатичну матір, жорстоких однокласників і криваві події на випускному вечорі. Водночас Фленеган переніс дію в сучасність і суттєво змінив сюжет, зокрема фінал. Ці зміни залишають можливість продовжити історію Керрі в наступному сезоні.

Шоуранер і автор оригінального твору, письменник Стівен Кінг привітали рішення стримінгової платформи. Режисер зазначив, що хотів розповісти історію, яка виходить за межі подій випускного вечора, а письменник заявив, що вони з Фленеганом зацікавлені в подальшому розвитку сюжету.

У романі Керрі гине після того, як мати завдає їй ножового поранення. Перед смертю дівчина використовує телекінез, щоб зупинити материнське серце. У фільмі Браяна Де Пальми 1976 року Керрі вбиває матір, а потім руйнує їхній будинок і сама гине.

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У версії Фленегана Керрі у виконанні Саммер Г. Гауелл також стає жертвою жорстокого жарту на випускному, коли її обливають свинячою кров’ю, і мститься однокласникам. Однак події розгортаються інакше, а головна героїня переживає вирішальну ніч. У фіналі першого сезону вона залишає зруйноване містечко Чемберлен у штаті Мен разом із новою подругою Емалін, яку грає Талія Дудек. Емалін теж має надприродні здібності – вона може виходити з власного тіла в астральній формі.

Фленеган раніше пояснив, що хотів зробити перший сезон завершеною історією, яка матиме логічний фінал незалежно від того, чи буде продовження. Водночас він уже має уявлення про те, куди розвиватиметься сюжет.

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Про що буде другий сезон "Керрі"

Всі події роману Стівена Кінга вже охоплені першим сезоном, тож продовження, імовірно, розповідатиме оригінальну історію. У серіалі Фленеган показав, що Керрі – не єдина жінка з надприродними здібностями. Сили має і її мати Маргарет: у дитинстві вона вже проявляла їх, а згодом знову використала, щоб вижити після руйнування будинку.

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Важливу роль у сюжеті відіграють і три загадкові жінки, яких показують у спортивній залі під час випускного. Вони, схоже, належать до групи, очолюваної Аделаїдою у виконанні Кейт Сігел. Спочатку Аделаїда розпитує тих, хто вижив після трагедії, і видається документалісткою або детективкою. Проте згодом з’ясовується, що вона сама має надприродні здібності. За допомогою голосу Аделаїда зупиняє серце Маргарет, а перед цим змушує однокласницю Керрі Сью Снелл забути побачене в спортивній залі.

Аделаїда також знає Емалін, тож та може бути пов’язана з цією групою. Один із можливих напрямів другого сезону – історія жінок, які знаходять інших людей із надприродними здібностями та допомагають їм.

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На якій книзі Стівена Кінга ґрунтуватиметься другий сезон "Керрі"

Оскільки сюжет роману "Керрі" вже використали в першому сезоні, продовження, найімовірніше, не матиме прямої літературної основи. Водночас у творчості Стівена Кінга є інші історії, які можуть бути пов’язані із серіалом. Під час розмови Аделаїди з Маргарет згадують людей, які мають "сяйво" – так у творах письменника називають певні екстрасенсорні та надприродні здібності.

В інтерв’ю Фленеган сказав, що шанувальники Кінга знають про зв’язки між його творами. Режисер також розповів, що йому цікаво розглядати місце Керрі в ширшому вигаданому всесвіті письменника. Чи з’являться в серіалі персонажі або елементи інших книжок Кінга, поки невідомо.

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Хто з акторів повернеться в другому сезоні "Керрі"

Очікується, що Саммер Г. Гауелл знову зіграє Керрі Вайт. Також у продовженні можуть з’явитися Емалін у виконанні Талії Дудек, Аделаїда, яку грає Кейт Сігел, та інші учасниці її групи. Серед акторок, які беруть участь у серіалі, – Рут Тодд і Делайні Гейлз.

До сюжету може повернутися і Сью Снелл, яку грає Сієна Агудонг. Вона пережила трагедію та відчувала провину через жорстоке ставлення до Керрі. Однак наприкінці першого сезону Аделаїда вплинула на її пам’ять, тому поки незрозуміло, чи зможе Сью пригадати події випускного вечора.

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Коли вийде другий сезон "Керрі"

Точну дату прем’єри другого сезону Prime Video поки не оголосив. Перед початком зйомок команда має пройти підготовчий етап. Перший сезон, за повідомленнями, знімали влітку та на початку осені 2025 року, а на стримінговій платформі він з’явився приблизно через рік.

Якщо зйомки продовження розпочнуться на початку 2027 року, нові серії можуть вийти на початку 2028-го. Інший можливий варіант – прем’єра восени, ближче до Гелловіну.

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