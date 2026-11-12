Пʼятниця, 13-те: які фільми подивитися в містичний день

П'ятниця, 13-те, асоціюється з містикою, загадковими подіями та моторошними історіями. Для когось це звичайний день, а для інших – чудова нагода влаштувати вечір фільмів жахів. Таємничі вбивства, стародавні прокляття, надприродні сили та несподівані сюжетні повороти допоможуть створити відповідну атмосферу.

Відео дня

OBOZ.UA зібрав 10 фільмів жахів і містичних трилерів, які варто подивитися у п'ятницю, 13-го. У добірці є як культова класика, так і сучасні стрічки, здатні добряче полоскотати нерви.

"П'ятниця, 13-те" (1980)

Культовий американський фільм жахів режисера Шона Каннінгема, який започаткував одну з найвідоміших хорор-франшиз.

Події розгортаються біля озера Кристал-Лейк, де багато років тому сталася трагедія: у літньому таборі потонув хлопчик. Згодом на цій території відбулися загадкові вбивства, після яких табір закрили. Через роки новий власник вирішує відновити його роботу. Група молодих працівників приїжджає підготувати територію до відкриття, але невдовзі починає розуміти, що моторошні історії про це місце можуть бути правдою. Один за одним герої стають жертвами невідомого вбивці. Чи вдасться комусь пережити цю ніч?

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"Шість демонів Емілі Роуз" (2005)

Фільм Скотта Дерріксона поєднує елементи судової драми та надприродного жаху.

Молода дівчина Емілі Роуз починає переживати незрозумілі напади та лякаючі видіння. Її стан погіршується, а близькі звертаються по допомогу до священника, який погоджується провести обряд екзорцизму. Однак історія закінчується трагедією, після якої священник опиняється на лаві підсудних.

Головні історії дня

Під час судового процесу постає головне питання: дівчина страждала від захворювання чи зіткнулася з надприродними силами?

Стрічка вільно натхненна реальною історією німкені Аннелізе Міхель, смерть якої після обрядів екзорцизму спричинила гучний судовий процес.

"Екзорцист Ватикану" (2023)

Містичний фільм жахів із Расселом Кроу в головній ролі.

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Головний герой – отець Габріеле Аморт, священник, який займається вигнанням демонів. Одного разу він отримує завдання допомогти хлопчику, поведінка якого викликає занепокоєння у близьких. Прибувши до старовинного абатства в Іспанії, священник стикається з надзвичайно небезпечною силою. Під час розслідування він виявляє давню таємницю, пов'язану з історією Католицької церкви.

Стрічка натхненна книгами спогадів реального італійського священника Габріеле Аморта, хоча її надприродний сюжет є художньою вигадкою.

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"Блідо-блакитне око" (2022)

Готичний детективний трилер режисера Скотта Купера, головну роль у якому виконав Крістіан Бейл. Події розгортаються у 1830 році у військовій академії Вест-Пойнт. Там знаходять тіло молодого кадета, смерть якого спочатку здається самогубством.

Однак невдовзі з'ясовується моторошна деталь: із тіла загиблого хтось вирізав серце. Для розслідування загадкового злочину запрошують досвідченого детектива Авґустуса Лендора. Допомагати йому береться молодий курсант, якому судилося стати відомим письменником, – Едгар Аллан По.

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Похмура атмосфера, загадкові ритуали та несподівані відкриття роблять цю стрічку особливо цікавою для шанувальників містичних детективів і психологічних трилерів.

"Гелловін" (1978)

Легендарний слешер Джона Карпентера розповідає про Майкла Маєрса – небезпечного вбивцю, який повертається до рідного містечка.

Ще дитиною Майкл скоїв жорстокий злочин, після чого опинився у психіатричній лікарні. Через 15 років йому вдається втекти. Напередодні Гелловіну він повертається до Геддонфілда, де починає переслідувати молоду дівчину Лорі Строуд та її друзів.

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Моторошна маска, напружена музика та відчуття постійної небезпеки зробили цей фільм справжньою класикою жанру.

"Крик" (1996)

Фільм режисера Веса Крейвена поєднує детективну інтригу, чорний гумор та класичні елементи жахів.

У невеликому американському містечку Вудсборо починається серія загадкових убивств. Невідомий злочинець у чорному вбранні та моторошній білій масці телефонує своїм майбутнім жертвам, ставлячи запитання про фільми жахів. У центрі подій опиняється школярка Сідні Прескотт, яка пережила сімейну трагедію. Тепер невідомий убивця загрожує і їй.

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Особливість стрічки полягає в тому, що герої добре знають правила фільмів жахів, але це не гарантує їм порятунку.

"Дзвінок" (2002)

Американський містичний фільм режисера Гора Вербінскі, створений на основі японського горору. За сюжетом існує загадкова відеокасета, перегляд якої нібито прирікає людину на смерть через сім днів. Після перегляду запису лунає телефонний дзвінок із моторошним попередженням.

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Журналістка Рейчел Келлер починає розслідувати дивні смерті та намагається з'ясувати походження проклятого відео. Однак невдовзі небезпека загрожує не лише їй, а й її маленькому синові.

"Дзвінок" створює атмосферу страху без постійної демонстрації насильства, роблячи ставку на таємничість і психологічне напруження.

"Пила" (2004)

Психологічний трилер режисера Джеймса Вана, який започаткував популярну серію фільмів.

Двоє незнайомців прокидаються у занедбаній ванній кімнаті. Вони прикуті ланцюгами до труб, а посеред приміщення лежить нерухоме тіло чоловіка. Невдовзі герої дізнаються, що стали учасниками жорстокої гри, організованої загадковим злочинцем на прізвисько Конструктор.

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Щоб вижити, їм доведеться виконати страшні завдання та ухвалити рішення, до яких ніхто з них не був готовий.

Фільм особливо сподобається шанувальникам заплутаних сюжетів, психологічних пасток і несподіваних фіналів.

"Дитячі ігри" (1988)

Цей американський фільм жахів доводить, що навіть звичайна дитяча іграшка може стати джерелом справжнього кошмару.

Під час переслідування поліцією серійний убивця Чарльз Лі Рей опиняється в магазині іграшок. Перед смертю він використовує магічний ритуал, щоб перенести свою душу в тіло ляльки. Згодом цю іграшку дарують хлопчику Енді на день народження.

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Спочатку дитина радіє новому другові, який називає себе Чакі. Однак невдовзі навколо хлопчика починають відбуватися загадкові й небезпечні події. Лялька Чакі стала одним із найвпізнаваніших персонажів в історії кінематографічних жахів.

"Омен" (1976)

Містичний горор режисера Річарда Доннера розповідає про дитину, походження якої приховує страшну таємницю.

Після смерті новонародженого сина американський дипломат Роберт Торн погоджується всиновити інше немовля. Від дружини він приховує правду про підміну. Хлопчика називають Демієном, і спочатку родина живе цілком щасливо.

Але з часом навколо дитини починають відбуватися незрозумілі та трагічні події. Роберт поступово дізнається про страшне пророцтво, яке може бути пов'язане з його сином.

Фільм поєднує релігійну містику, похмуру атмосферу та тему боротьби добра зі злом.

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