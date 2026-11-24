Документальний фільм телеканалу Sky News – 24 Hours in the Kill Zone ("24 години в зоні ураження"), присвячений українським військовослужбовцям, був удостоєний престижної премії International Emmy Awards. Стрічка отримала перемогу в категорії "Новини" й стала єдиним проєктом про Україну серед усіх номінантів.

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Про важливе досягнення повідомив український журналіст та продюсер Азад Сафаров, який працював над картиною, у своєму Facebook. Він наголосив, що на премію Emmy щороку подають тисячі фільмів з усього світу, тож перемога 24 Hours in the Kill Zone означає, що стрічка про Україну потрапить у більшість американських новин.

"Не знаю як вам це сказати, бо самому аж страшно. Поки ви спали – ми виграли. Документальний фільм про українських воїнів отримав міжнародну премію Emmy! Це найпрестижніша нагорода, яку вручають за телевізійні програми/новини за межами США. Наш фільм "24 hours in Ukraine's "kill zone" від Sky News був єдиним фільмом серед номінантів про Україну", – написав продюсер.

У кінокартині показали одну добу на полі бою. В жовтні 2025 року команда Sky News зняла роботу 4-го батальйону "Сила Свободи" бригади Національної гвардії України "Рубіж" на сході нашої країни. Проєкт показав, як українські військові перебували під "полюванням" ворожих дронів, а також сюжет було зосереджено на операції з порятунку. Вона тривала шість годин та, як наголосив Сафаров, яскраво продемонструвала різницю між громадянами Україна та РФ.

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"Це фільм про те, як українці, на відміну від росіян, не кидають своїх поранених побратимів і витягують їх з найбезвихідніших ситуацій. Ми були свідками операції з порятунку, яка тривала 6 годин. В операції приймали участь українці і 1 полонений росіянин", – підкреслив журналіст.

Раніше OBOZ.UA розповів, що український фільм "Кіллхаус" переміг на крупному польському кінофестивалі.

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