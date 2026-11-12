Панем ожив: у Лос-Анджелесі відбувся масштабний показ ''Голодних ігор: Світанок перед жнивами''

9 листопада в Лос-Анджелесі відбувся спеціальний показ для фанів фільму "Голодні ігри: Світанок перед жнивами". До шанувальників долучилися актори та творці нової частини всесвітньо відомої франшизи. Українські глядачі побачать стрічку вже 19 листопада.

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На подію завітали Джозеф Зада, Маккенна Ґрейс, Келвін Гаррісон-молодший, Персі Даґґз IV, Айріс Апатоу, Моллі Маккенн і Джаліл Свобі, а також режисер Френсіс Лоуренс та продюсерка Ніна Джейкобсон.

Центральним елементом вечора стала масштабна декорація, що відтворює Ріг достатку – впізнавану споруду на арені "Голодних ігор", біля якої розміщені запаси та спорядження для учасників. Вона перетворила простір кінотеатру на частину Панему, де актори й гості могли сфотографуватися та відчути атмосферу фільму.

Модні образи учасників також перегукувалися зі світом франшизи. Маккенна Ґрейс з’явилася в сукні Elisabetta Franchi, створеній спеціально для неї. Її вбрання знову відсилало до образу Катніс Евердін із фільму "Голодні ігри: У вогні".

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Покази відбулися в кількох залах кінотеатру. Частиною програми став ексклюзивний захід у партнерстві з книжковим клубом, який об’єднав прихильників літературного та кінематографічного світу "Голодних ігор".

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Декорація залишатиметься відкритою для всіх охочих до 22 листопада, тож шанувальники в Лос-Анджелесі ще матимуть нагоду побачити її зблизька та зробити власні фото.

Дивіться "Голодні ігри: Світанок перед жнивами" з 19 листопада – тільки в кіно, зокрема у форматах IMAX, SCREENX та 4DX!

ПРО ФІЛЬМ

"ГОЛОДНІ ІГРИ: СВІТАНОК ПЕРЕД ЖНИВАМИ" від визнаного режисера Френсіса Лоуренса розповідають історію шістнадцятирічного Геймітча Абернеті (Джозеф Зада) з Округу 12. Події починаються вранці в день Жнив перед проведенням 50-х Голодних ігор, відомих також як Друга Почверть Приборкання. Це будуть наймасштабніші ігри в історії, з удвічі більшою кількістю трибутів.

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Події розгортаються у світі Панему за 24 роки до подій першого фільму "Голодні ігри". Історія приводить Геймітча на арену, де він укладає несподіваний союз із трибуткою Мейсілі Доннер (Маккенна Грейс) та приєднується до коаліції, яка прагне кинути виклик владі Капітолія на чолі з президентом Сноу (Рейф Файнс). Як тільки змагання набирають обертів, Геймітч отримує шанс ризикнути всім, аби зруйнувати систему Голодних ігор зсередини арени й покласти початок повстанню, яке назавжди змінить Панем.

Фільм "ГОЛОДНІ ІГРИ: СВІТАНОК ПЕРЕД ЖНИВАМИ" знято за мотивами однойменного бестселера Сюзанни Коллінз.

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Виробництво: Lionsgate, США, 2026

Продюсери: Ніна Джейкобсон, Бред Сімпсон і Френсіс Лоуренс

Сценаристи: Біллі Рей, Майкл Лесслі

Режисер: Френсіс Лоуренс ("Голодні ігри: У вогні", "Голодні ігри: Переспівниця. Частина 1,2", "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій", "Довга хода", "Я – легенда")

Актори: Джозеф Зада, Вітні Пік, Ґленн Клоуз, Кіран Калкін, Ель Фаннінґ, Рейф Файнс, Джессі Племонс, Маккенна Грейс, Келвін Гаррісон-молодший, Дженніфер Лоуренс

Жанр: фентезі/екшн/фантастика

Хронометраж: 158 хв.