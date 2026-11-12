Останній сезон "Емілі в Парижі": вийшов трейлер. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Абу-Дабі без ілюзій: чому Путіну вигідно продовжувати переговори? Інтерв’ю з БезсмертнимАбу-Дабі без ілюзій: чому Путіну вигідно продовжувати переговори? Інтерв’ю з БезсмертнимКалькулятор, документи та ключі від квартири на столі біля вікна з видом на житлові будинкиУкраїнці мають заплатити податки за свої квартири та будинки: сума змінитьсяРосія "замахнулась" не лише на Донбас: в ISW пояснили, як Кремль використав перемовини в Абу-ДабіРосія "замахнулась" не лише на Донбас: в ISW пояснили, як Кремль використав перемовини в Абу-ДабіСили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів і десятки артсистем ворога: дані ГенштабуСили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів і десятки артсистем ворога: дані ГенштабуІлюстрація - учасники мітингу на підтримку УкраїниУ Німеччині посилили покарання для українських біженців: кому скоротять виплати на 30%Бій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуВ Україні судитимуть двох кадировців, які зґвалтували неповнолітню на Херсонщині: подробиці справиВ Україні судитимуть двох кадировців, які зґвалтували неповнолітню на Херсонщині: подробиці справиУ Києві російський дрон влучив у багатоповерхівку: сталась пожежа, є загибла та постраждалі. Подробиці та фотоУ Києві російський дрон влучив у багатоповерхівку: сталась пожежа, є загибла та постраждалі. Подробиці та фотоДень ухвалення відповідальних рішень: Овни, подбайте про своїх дітей, а Терезам доведеться вирішувати фінансові справи – гороскоп на 12 листопадаДень ухвалення відповідальних рішень: Овни, подбайте про своїх дітей, а Терезам доведеться вирішувати фінансові справи – гороскоп на 12 листопадаВідбиття повітряної атаки РФРосія атакувала Україну ракетами і понад сотнею БПЛА: у ПС розповіли, скільки цілей збито
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Останній сезон "Емілі в Парижі": вийшов трейлер. Відео

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
165
Останній сезон "Емілі в Парижі": вийшов трейлер. Відео
Лілі Коллінз у серіалі "Емілі в Парижі". Джерело: Netflix

Історія американки Емілі Купер у Парижі цього грудня добіжить кінця. На стримінгу Netflix виходить заключний шостий сезон романтичного комедійно-драматичного серіалу "Емілі в Парижі" і платформа представила трейлер останніх серій.

Ролик вийшов на усіх соціальних платформах стримінгу і він натякає, що головна героїня у виконанні Лілі Коллінз дослухається до поради своєї європейської начальниці Сільві Грато (Філіппін Леруа-Больє): "Закохуйся, припускайся помилок. Якщо вже збираєшся підкорювати Париж, то, заради Бога, роби це як слід". Завершення серіалу вийде у переддень Різдва – 24 грудня.

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
327
Знаменитий ромком "Вам лист" перезнімуть: що відомо зараз
327
Знаменитий ромком "Вам лист" перезнімуть: що відомо зараз
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
3,3 т.
Не лише "Друзі": названо 5 найкращих серіалів 90-х
3,3 т.
Не лише "Друзі": названо 5 найкращих серіалів 90-х
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
342
Кращі за "Єллоустоун": названо 7 вдалих серіалів-вестернів
342
Кращі за "Єллоустоун": названо 7 вдалих серіалів-вестернів

На Емілі в останньому сезоні чекає не лише інтригуюча зустріч із засмаглим Габріелем (Лукас Браво), а й нові подорожі до екзотичних куточків світу та захопливі пригоди, яким вона готова сказати "так". У трейлері ми бачимо, що героїня вирушить до Греції та відвідає Монако. Втім, і Париж теж нікуди не зникне.

Шанувальники "Емілі в Парижі" вперше побачили Грецію наприкінці п'ятого сезону, коли героїня опинилася на роздоріжжі. Після остаточного розриву з італійцем Марчелло Мураторі (Еудженіо Франческіні), вона повернулася до Парижа. Щойно шеф-кухар Габріель (Лукас Браво) дізнався про це, він надіслав Емілі листівку із запрошенням приєднатися до нього на яхті його керівника в Греції. Чи прийме Емілі запрошення? Чому вона, схоже, так здивується, побачивши Габріеля в тизері? І які несподіванки приготував Париж? Всі відповіді дасть останній сезон серіалу.

Раніше OBOZ.UA розповідав, коли на Netflix вийде серіал за романом Джейн Остін "Гордість і упередженість", каст якого сяє зірками першої величини.

Схожі теми
Netflixсеріалтрейлеркіно
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!