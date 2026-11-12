Останній сезон "Емілі в Парижі": вийшов трейлер. Відео

Історія американки Емілі Купер у Парижі цього грудня добіжить кінця. На стримінгу Netflix виходить заключний шостий сезон романтичного комедійно-драматичного серіалу "Емілі в Парижі" і платформа представила трейлер останніх серій.

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Ролик вийшов на усіх соціальних платформах стримінгу і він натякає, що головна героїня у виконанні Лілі Коллінз дослухається до поради своєї європейської начальниці Сільві Грато (Філіппін Леруа-Больє): "Закохуйся, припускайся помилок. Якщо вже збираєшся підкорювати Париж, то, заради Бога, роби це як слід". Завершення серіалу вийде у переддень Різдва – 24 грудня.

На Емілі в останньому сезоні чекає не лише інтригуюча зустріч із засмаглим Габріелем (Лукас Браво), а й нові подорожі до екзотичних куточків світу та захопливі пригоди, яким вона готова сказати "так". У трейлері ми бачимо, що героїня вирушить до Греції та відвідає Монако. Втім, і Париж теж нікуди не зникне.

Шанувальники "Емілі в Парижі" вперше побачили Грецію наприкінці п'ятого сезону, коли героїня опинилася на роздоріжжі. Після остаточного розриву з італійцем Марчелло Мураторі (Еудженіо Франческіні), вона повернулася до Парижа. Щойно шеф-кухар Габріель (Лукас Браво) дізнався про це, він надіслав Емілі листівку із запрошенням приєднатися до нього на яхті його керівника в Греції. Чи прийме Емілі запрошення? Чому вона, схоже, так здивується, побачивши Габріеля в тизері? І які несподіванки приготував Париж? Всі відповіді дасть останній сезон серіалу.

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