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Оголошено про новий спіноф "Бріджертонів": хто головні герої

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read1 хв
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Оголошено про новий спіноф "Бріджертонів": хто головні герої
Рут Геммел в ролі дорослої Вайолет Бріджертон. Джерело: Netflix

Стримінгова платформа Netflix оголосила про нове розширення всесвіту " Бріджертонів". Шоу отримає ще один спіноф – мінісеріал про історію кохання юної Вайолет та віконта Едмунда Бріджертона, майбутніх батьків вісьмох братів та сестер Бріджертон.

Новина з’явилась у соцмережах стримінгу, її також опублікував офіційний блог Tudum. Про новий спіноф стало відомо просто під час знімального процесу п'ятого сезону "Бріджертонів" у Лондоні.

Виконавча продюсерка франшизи Шонда Раймс виступить співавторкою сценарію, шоуранеркою та виконавчою продюсеркою романтичної драми разом із Ніколасом Нардіні. Раніше Раймс працювала над створенням першого відгалуження основної історії, серіалом "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів", який був відмічений премією "Еммі".

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Щодо самого серіалу "Бріджертони", то зараз тривають зйомки п'ятого сезону "Бріджертонів". Він розповість першу в історії шоу історію одностатевого кохання. Овдовіла Франческа несподівано порине у вир почуттів із кузиною свого покійного чоловіка Мікаелою.

Крім того, у травні 2025 року було офіційно підтверджено створення шостого сезону "Бріджертонів". Проте наразі не відомо, коли він вийде на Netflix.

Раніше OBOZ.UA розповідав, коли вийде другий спіноф супергеройського серіалу "Хлопаки"

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