Нові "Рятувальники Малібу": вийшов трейлер серіалу

У січні 2027 року на легендарний серіал "Рятувальники Малібу" чекає перезапуск. І телеканал Fox, який займається його виробництвом, уже показав перший трейлер шоу.

Відео дня

У ролик, який можна переглянути у відео вище, увійшли кадри зі Стівеном Амеллом у ролі Гоубі Бьюкеннона – капітана команди рятувальників. Окрім нього, у проєкті знялися Джессіка Белкін, Гассі Гаррісон, Шей Мітчелл, Таддеус ЛаГрон, Ноа Бек і Брукс Надер. У ролях другого плану з'являться Лівві Данн, для якої це буде акторський дебют у ролі Грейс, а Девід Чокачі повернеться до своєї оригінальної ролі Коді Медісона.

За сюжетом оновлених "Рятувальників Малібу", Бьюкеннон працює капітаном пляжних рятувальників, ідучи стопами свого легендарного батька Мітча. Життя Гоубі перевертається з ніг на голову, коли на його порозі з'являється донька Чарлі Вейл (Белкін), яка жадає продовжити сімейну спадщину Бьюкеннонів.

Уперше вийшовши на екрани у 1989 році, "Рятувальники Малібу" стали найпопулярнішим шоу у світі, яке транслювалося більш ніж у 200 країнах. На піку своєї популярності серіал збирав понад мільярд глядачів щотижня. Така глобальна популярність стимулювала туризм до Південної Каліфорнії та допомогла сформувати пляжну культуру для цілих поколінь.

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Перезапуск від Fox вшановує спадщину франшизи та водночас дає їй нове бачення, адаптоване для сучасної світової аудиторії. Шанувальники можуть очікувати на все ті ж наповнені адреналіном порятунки, заплутані стосунки, складну хімію та героїчні вчинки на пляжі. Разом з тим, на них чекає абсолютно новий акторський склад, сучасні реалії, напруга та виклики. А також оновлена місія захисту узбережжя Південної Каліфорнії.

Співпродюсерами "Рятувальників Малібу" виступають Fox Entertainment та Fremantle. Метт Нікс ("Чорна мітка", "Обдаровані") обійняв посаду шоураннера та виконавчого продюсера. Виконавчими продюсерами також стали McG, Майкл Берк, Грег Бонанн, Дуг Шварц, Данте Ді Лорето та Майк Горовіц. Режисером пілотної серії виступив МакДжі.

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