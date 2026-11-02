Небо заполонили 2000 дронів: у Південній Кореї організували світлове шоу, присвячене виходу нового фільму Marvel. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Ілюстрація - відділення ПриватБанкуУкраїнські банки позакривали відділення: у списку Ощадбанк та ПриватБанкЯк правильно встановлювати сонячні панелі в квартиріЯк зробити, щоб у квартирі було більше світла: українцям назвали головне правило встановлення сонячних панелейЦіна на Tesla Model YУкраїнці масово купують старі авто: яка ціна найпопулярнішої моделіУ якій валюті українці вважають за краще зберігати гроші в банкахНе долари й не євро: у якій валюті українці вважають за краще зберігати гроші в банках"Радіаційна небезпека!" і "Вуличні бої!" Невідомі зламали додаток "Повітряна тривога""Радіаційна небезпека!" і "Вуличні бої!" Невідомі зламали додаток "Повітряна тривога"Українці, які живуть у квартирах, можуть придбати заміну генератораУкраїнці, які живуть у квартирах, можуть придбати заміну генератора: інструкція з розрахунку потужності "екофлоу"Футболістка "Барселони" зірвала з себе форму, святкуючи забитий гол. Відео зібрало 3 млн переглядів за добуФутболістка "Барселони" зірвала з себе форму, святкуючи забитий гол. Відео зібрало 3 млн переглядів за добуУкраїнцям видають по 9 тисячУкраїнцям видають по 9 тисяч: хто може отримати і на що можна витратити виплатуОнлайн-матч FIFAВ Україні судитимуть гравців у FIFA: у чому їх звинувачуютьДефіцит пальногоУ Росії знову ввели ліміти на продаж бензину: після удару по нафтопереробному заводу
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Небо заполонили 2000 дронів: у Південній Кореї організували світлове шоу, присвячене виходу нового фільму Marvel. Відео

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
9
Світлове шоу в місті Сеул
Світлове шоу в місті Сеул. Джерело: Скриншот YouTube-відео Seoul_4K

У столиці Південної Кореї Сеулі на свято Геловіну організували масштабне шоу дронів. 2000 яскравих БпЛА створили захопливі рухливі зображення в небі над річкою Ханган. Інсталяція була присвячена кіновсесвіту Marvel та "Месникам" (Avengers).

Як передає WION, дрони відтворили персонажів і ключові сцени з кіновсесвіту Marvel. Вони "зібралися" у контури Тора, Доктора Стренджа, Таноса та Залізної людини. Чи не найбільший захват фанатів Marvel викликав момент, коли Залізна людина – персонаж Роберта Дауні-молодшого – трансформувалася в небі у Доктора Дума.

Це перетворення було символічним через повернення Дауні у кіновсесвіт Marvel у ролі Віктора фон Дума у ​​фільмі "Месники: Судний день" (Avengers: Doomsday). 

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
423
У Польщі стартує фестиваль українського кіно: 50 стрічок покажуть у 12 містах
423
У Польщі стартує фестиваль українського кіно: 50 стрічок покажуть у 12 містах
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
1,1 т.
Забезпечать гарний вечір: названо 10 найпопулярніших комедій
1,1 т.
Забезпечать гарний вечір: названо 10 найпопулярніших комедій
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
414
Перезапуск "Гордості і упередженості": коли вийде новий серіал. Трейлер
414
Перезапуск "Гордості і упередженості": коли вийде новий серіал. Трейлер

Світлова інсталяція в парку Ттуксом тривала приблизно 15 хвилин. Вона є наймасштабнішим шоу дронів, що коли-небудь проводилося над річкою Ханган у Сеулі.

Програма також включала різноманітні розваги у стилі Marvel, костюмований парад, фотозону тощо.

Повний запис шоу:

Небо заполонили 2000 дронів: у Південній Кореї організували світлове шоу, присвячене виходу нового фільму Marvel. Відео

Сеул разом із компанією Marvel провів масштабне світлове шоу. Джерело: Скриншот ролика

Небо заполонили 2000 дронів: у Південній Кореї організували світлове шоу, присвячене виходу нового фільму Marvel. Відео

Присвячене Marvel шоу безпілотників у Південній Кореї. Джерело: Скриншот ролика

Небо заполонили 2000 дронів: у Південній Кореї організували світлове шоу, присвячене виходу нового фільму Marvel. Відео

Персонажі Marvel ожили в небі над Сеулом. Джерело: Скриншот ролика

Небо заполонили 2000 дронів: у Південній Кореї організували світлове шоу, присвячене виходу нового фільму Marvel. Відео

У Сеулі фанати "Месників" могли спостерігати за видовищною подією. Джерело: Скриншот ролика

Небо заполонили 2000 дронів: у Південній Кореї організували світлове шоу, присвячене виходу нового фільму Marvel. Відео

"Парад" БпЛА відтворив персонажів коміксів. Джерело: Скриншот ролика

Як писав OBOZ.UA:

– Повна версія фільму "Месників: Судний день" нібито з’явилася в інтернеті у форматі 2160p – приблизно за три місяці до запланованого кінотеатрального релізу. Копію наукової фантастики поширювали приватно, зокрема через Telegram.

– Повноцінний офіційний трейлер кінострічки "Месники: Сходження доктора Дума" можна подивитися за посиланням. Повернення команди супергероїв у кінотеатри відбудеться напередодні різдвяних свят.

Схожі теми
ГеловінПівденна КореяСеулБПЛАMarvelкіношоуМесники
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!