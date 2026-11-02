Небо заполонили 2000 дронів: у Південній Кореї організували світлове шоу, присвячене виходу нового фільму Marvel. Відео

У столиці Південної Кореї Сеулі на свято Геловіну організували масштабне шоу дронів. 2000 яскравих БпЛА створили захопливі рухливі зображення в небі над річкою Ханган. Інсталяція була присвячена кіновсесвіту Marvel та "Месникам" (Avengers).

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Як передає WION, дрони відтворили персонажів і ключові сцени з кіновсесвіту Marvel. Вони "зібралися" у контури Тора, Доктора Стренджа, Таноса та Залізної людини. Чи не найбільший захват фанатів Marvel викликав момент, коли Залізна людина – персонаж Роберта Дауні-молодшого – трансформувалася в небі у Доктора Дума.

Це перетворення було символічним через повернення Дауні у кіновсесвіт Marvel у ролі Віктора фон Дума у ​​фільмі "Месники: Судний день" (Avengers: Doomsday).

Світлова інсталяція в парку Ттуксом тривала приблизно 15 хвилин. Вона є наймасштабнішим шоу дронів, що коли-небудь проводилося над річкою Ханган у Сеулі.

Програма також включала різноманітні розваги у стилі Marvel, костюмований парад, фотозону тощо.

Повний запис шоу:

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Як писав OBOZ.UA:

– Повна версія фільму "Месників: Судний день" нібито з’явилася в інтернеті у форматі 2160p – приблизно за три місяці до запланованого кінотеатрального релізу. Копію наукової фантастики поширювали приватно, зокрема через Telegram.

– Повноцінний офіційний трейлер кінострічки "Месники: Сходження доктора Дума" можна подивитися за посиланням. Повернення команди супергероїв у кінотеатри відбудеться напередодні різдвяних свят.