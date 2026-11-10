Не лише ''Друзі'': названо 5 найкращих серіалів 90-х

Кожен, хто виріс у 1990-х, пам’ятає, що це десятиліття минало під знаком пейджерів (ще до появи мобільних телефонів!), гранжевої музики та стрімкого розвитку комп’ютерів й інтернету. Хоча стримінгових сервісів для перегляду телебачення вдома тоді ще не існувало, саме в ті роки на екрани вийшло чимало чудових серіалів.

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Деякі з них і сьогодні продовжують виходити новими сезонами. Інші повернулися у вигляді спін-офів, продовжень або перезапусків. Та всі ці культові серіали 1990-х мали величезний вплив на телебачення і глядацьку культуру, а також надихнули творців багатьох проєктів, що з’явилися пізніше. П’ятірку найкращих назвало видання Collider.

"Цілком таємно" (1993-2002)

Цей серіал захопливо показує зіткнення науки та надприродного. У центрі сюжету – спеціальні агенти ФБР Фокс Малдер (Девід Духовни) і Дейна Скаллі (Джилліан Андерсон), які утворюють сильний дует, попри цілком протилежні погляди на світ. Малдер вірить у паранормальні явища, надприродні події та навіть теорії змови, тоді як Скаллі переконана, що всьому можна знайти практичне наукове пояснення. Однак під час розслідування різних справ вона дедалі частіше стикається з явищами, які не може пояснити, і поступово починає змінювати свої переконання.

Серіал був настільки популярним, що через 14 років після завершення його повернули на екрани ще на два сезони. До своїх ролей знову повернулися обидва головні актори. Шанувальники впізнають "Цілком таємно" з перших нот головної музичної теми – настільки вона стала культовою.

"Сімпсони" (1989 – дотепер)

Покоління X із теплом згадує, як у дитинстві дивилося "Сімпсонів". А тепер, через десятиліття, серіал і далі виходить, захоплюючи вже нове покоління глядачів. Персонажі анімаційної родини Сімпсонів не старіють, а теми сюжетів залишаються актуальними навіть через багато років. Серіал дотепно висвітлює сучасні соціальні, економічні та культурні явища і щоразу знаходить нові способи зацікавити аудиторію, хоча сама родина майже не змінюється.

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На перший погляд, "Сімпсони" – це просто кумедний анімаційний ситком про незвичайну сім’ю: недолугого батька, працьовиту, але тривожну матір, бунтівного сина, доньку-книголюбку та чарівне немовля, яке цілими днями смокче пустушку. Проте за простими жартами ховається чимало гумору, зрозумілого лише дорослим і зовсім непомітного для дітей. Серіал також не раз хвалили за дивовижні передбачення реальних подій, які згодом справджувалися. Це той випадок, коли мультсеріал може сподобатися людям різного віку та представникам кількох поколінь.

Головні історії дня

"Беверлі-Гіллз, 90210" (1990-2000)

Мабуть, жоден інший серіал 1990-х не відобразив дух того покоління так влучно, як "Беверлі-Гіллз, 90210". Підліткова драма виходила протягом усього десятиліття. Її головні герої – Бренда (Шеннен Догерті) та Брендон (Джейсон Прістлі), брат і сестра, які разом із батьками переїжджають із Міннесоти до Беверлі-Гіллз, Каліфорнія. Там вони намагаються звикнути до нового життя в компанії заможних друзів, які стежать за модою, але на цьому шляху не обходиться без конфліктів.

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У найкращих епізодах "Беверлі-Гіллз, 90210" було все: заплутані любовні трикутники, типові підліткові проблеми та труднощі дорослішання. Водночас серіал не оминав і складних, подекуди суперечливих тем – сексуального насильства, водіння напідпитку, вживання наркотиків і залежностей, домашнього насильства, розладів харчової поведінки та багатьох інших. Важко знайти людину, яка виросла в 1990-х і не подивилася хоча б кілька серій цього шоу.

"Сайнфелд" (1989-1998)

Ніхто не міг передбачити, що серіал про ніщо стане настільки культовим. Але саме про це й "Сайнфелд". У центрі сюжету – Джеррі, якого грає Джеррі Сайнфелд в образі вигаданої версії самого себе, та троє його найближчих друзів. У кожному епізоді є окрема історія, але наскрізного сюжету фактично немає. Серіал розповідає про абсурдні ситуації, кумедні розмови та витівки, що виникають із найзвичайнісіньких повсякденних подій. Елейн (Джулія Луї-Дрейфус) сперечається з власником місцевої крамниці супів, компанія друзів укладає парі щодо самозадоволення – і кожна наступна серія виявляється ще безглуздішою за попередню. У цих історіях немає якогось глибокого змісту, і саме в цьому полягає задум.

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Лише такий серіал, як "Сайнфелд", міг перетворити розмови про найнудніші дрібниці на неймовірно смішне видовище. І йому це чудово вдавалося. Численні дотепні репліки та жарти, які повторюються протягом серіалу і досі залишаються в ужитку, найкраще свідчать про його популярність і вплив.

"Друзі" (1994-2004)

Попри критику, яка згодом лунала через недостатнє етнічне розмаїття в серіалі, "Друзі" залишаються одним із найважливіших і найпопулярніших шоу 1990-х. Їх і сьогодні регулярно переглядають, а сюжетні лінії не втрачають привабливості. Жарти та крилаті фрази з серіалу досі повторюють навіть ті, хто не знає, звідки вони походять. Достатньо згадати "У нас була перерва!" або "Джої не ділиться їжею!".

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Серіал розповідає про шістьох друзів, які намагаються облаштувати життя в Нью-Йорку. Глядачі легко впізнавали в героях себе: їхні історії були близькими, гумор – влучним, а за персонажів та їхні романтичні стосунки хотілося вболівати. Майстерний сценарій, чудова взаємодія акторського складу та герої, яких глядачі ніби знали особисто, зробили "Друзів" найкращим серіалом десятиліття.

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