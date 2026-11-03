Названі 6 найкращих бойовиків ХХІ століття

Бойовики дають змогу відчути викид адреналіну і пережите небезпечні пригоди, не встаючи з крісла. Напружені сутички, емоційне занурення в історію та задоволення від того, як добро перемагає зло, – усе це робить даний жанр кіно особливо привабливим для глядачів.

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Хтось вважає епохою жанру 1980-90-ті роки, але і ХХІ століття устигло подарувати нам справжні шедеври. Видання Collider вирішило розповісти про 6 найкращих із них. Тут є і продовження відомих франшиз, і фільми, які започаткували нові культові серії. Саме ці стрічки особливо вирізняються на тлі інших.

"Топ Ґан: Меверік" (2022)

Майже через 40 років після виходу оригінального "Топ Ґана" режисер Джозеф Косінскі повернув глядачів у світ військової авіації. Том Круз знову зіграв Піта "Меверіка" Мітчелла – досвідченого пілота ВМС США, який повертається до елітної льотної школи, щоб підготувати молодих льотчиків до небезпечної операції зі знищення заводу зі збагачення урану. Серед його підопічних – Бредлі "Рустер" Бредшоу, син загиблого найкращого друга Меверіка, з яким у нього непрості стосунки. Стрічка не просто грає на ностальгії за оригіналом, а порушує теми віку, втрат і відповідальності. Особливого реалізму їй додають справжні винищувачі F/A-18 Super Hornet (зйомки на камери IMAX відбувались просто у кабінах) і тривала підготовка акторів до реальних польотів. Завдяки видовищним повітряним сценам та емоційній історії фільм став одним із найгучніших кінематографічних хітів після пандемії.

"Тигр підкрадається, дракон ховається" (2000)

Фільм Енґа Лі став однією з тих стрічок, які допомогли азійському кіно здобути широку популярність на Заході. У центрі сюжету – майстри бойових мистецтв Лі Мубай (Чоу Юнь-Фат) та Юй Шулєнь (Мішель Єо), які шукають викрадений легендарний меч і зрештою опиняються втягнутими в небезпечне протистояння. Їхні шляхи перетинаються з дочкою губернатора, яка прагне свободи й таємно веде подвійне життя. Режисер поєднав традиції китайського жанру уся з романтичною драмою, а постановник бойових сцен Юень Ву-Пін перетворив поєдинки на своєрідну мову почуттів героїв. Воїни тут не лише б'ються, а й літають над дахами та змагаються на верхівках бамбукових заростей. Стрічка стала найкасовішим іншомовним фільмом в історії американського прокату на той час, здобула чотири премії "Оскар" і навіть була номінована на нагороду за найкращий фільм.

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"Місія неможлива: Фолаут" (2018)

Шоста частина франшизи про агента Ітана Ганта стала однією з найуспішніших у серії. У фільмі Крістофера МакКворрі герой Тома Круза та його команда намагаються повернути три зниклі ядерні заряди після невдалої операції на чорному ринку. До них приставляють агента ЦРУ Августа Вокера, роль якого виконав Генрі Кавілл, але співпраця з ним лише ускладнює завдання. Команді доводиться зупинити міжнародне екстремістське угруповання, яке готує ядерні атаки. Стрічка вирізняється не лише напруженим сюжетом, а й масштабними трюками: стрибком із парашутом із великої висоти, повітряною погонею на гелікоптерах і небезпечними сценами на скелях. Водночас історія заглиблюється в характер Ганта, його моральні принципи та тягар відповідальності за життя інших. Повернення знайомих персонажів, зради й постійна гонитва з часом забезпечують постійне зростання напруги, що йде тільки на користь хорошому бойовику.

Головні історії дня

"Джон Вік" (2014)

Коли здавалося, що Голлівуд уже вичерпав ідеї для нових бойовиків, "Джон Вік" започаткував одну з найуспішніших жанрових франшиз останніх років. Кіану Рівз зіграв колишнього найманого вбивцю, який повертається до кривавого ремесла після того, як бандити вдерлися до його будинку, викрали автомобіль і вбили цуценя – останній подарунок від померлої дружини. Режисер Чед Стагельскі зробив ставку на чітку, добре продуману хореографію боїв, тривалі плани та зрозумілу географію сутичок замість тремтливої камери й хаотичного монтажу. Особливу атмосферу створює вигаданий підпільний світ найманих убивць із власними правилами, таємничим готелем "Континенталь" і впливовою організацією "Високий стіл". Поєднання бойових мистецтв, стрілецьких сцен, виразної візуальної стилістики та особистої історії героя зробило стрічку знаковою для жанру.

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"Убити Білла: Частина 1" (2003)

Квентін Тарантіно створив бойовик, який поєднав одразу кілька кінематографічних традицій і зробив головну героїню однією з найвпізнаваніших жіночих постатей жанру. Ума Турман грає колишню найману вбивцю на прізвисько Наречена, яка виходить із чотирирічної коми після того, як її колишній бос Білл та його спільники влаштували криваву розправу на її весіллі. Вона вирушає на пошуки зрадників, щоб помститися кожному з них, а кульмінацією стає масштабна сутичка в Токіо. Тарантіно поєднав у фільмі гонконзьке кіно про бойові мистецтва, японські самурайські стрічки, спагеті-вестерни та аніме. Яскравий жовтий костюм Нареченої, чорно-білі сцени та виразний саундтрек стали впізнаваними елементами його стилю. Особливої слави набула битва в Будинку синього листя, де героїня протистоїть численним бійцям угруповання "88 скажених".

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"Шалений Макс: Дорога гніву" (2015)

Джордж Міллер повернувся до світу своєї культової франшизи й створив один із найвидовищніших бойовиків XXI століття. Події розгортаються в постапокаліптичній пустелі, де войовниця Фуріоза, яку зіграла Шарліз Терон, допомагає втекти дружинам-полонянкам жорстокого правителя. Тікають вони при цьому на броньованій вантажівці. До групи жінок приєднується самотній мандрівник Макс Рокатанскі у виконанні Тома Гарді, і разом вони намагаються вирватися з переслідування фанатичного війська. Замість того щоб покладатися переважно на комп'ютерну графіку, режисер використав понад 150 спеціально створених автомобілів і справжні каскадерські трюки в пустелі. Фактично двогодинна безперервна погоня розповідає про цілий світ, його порядки, боротьбу за владу та зміну характерів героїв – переважно через зображення й дію, без довгих пояснень. Стрічка здобула шість премій "Оскар" і довела, що масштабний бойовик може бути водночас видовищним, винахідливим і візуально довершеним.

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