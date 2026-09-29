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Названо 10 найуспішніших фільмів усіх часів

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read6 хв
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Названо 10 найуспішніших фільмів усіх часів
Ці фільми визнали шедеврами прискіпливі критки
Джерело: Pexels

В кіно існує тонка межа між тим, що назвати "загальноулюбленим", і тим, що вважати "загальновизнаним". Перша категорія описує фільми, які подобаються будь-якій аудиторії, а от друга – це вже вибір критиків.

Видання Collider зібрало список картин за принципом захоплених відгуків саме від професіоналів. Деякі з них важко назвати розвагою для широкого загалу, хоча інші рекомендувати дуже легко. У рейтинг потрапило кілька фільмів ХХІ століття, про які уже пишуть "найкращі у своєму столітті", але з часом вони гарантовано закріплять за собою статус беззаперечної класики.

"2001: Космічна Одіссея" (1968)

Названо 10 найуспішніших фільмів усіх часів

2001: Космічна Одіссея

Джерело: Metro-Goldwyn-Mayer

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Науково-фантастична епопея Стенлі Кубрика "2001: Космічна Одіссея" – це дійсно монументальне явище в кінематографі (як і однойменна книга Артура Кларка, що вийшла того ж року, через що фільм важко назвати класичною екранізацією). Стрічка вражає своїм масштабом, адже охоплює минуле людства, його близьке майбутнє (на момент виходу) та віддалені перспективи. Це глибоке висвітлення теми еволюції, яке технічно вражає навіть через шість десятиліть після прем’єри. Хоча в 1968 році критиків оцінили фільм не одразу, час виявився до нього дуже прихильним, і з роками ця робота сприймається все дивовижніше.

"Токійська повість" (1953)

Названо 10 найуспішніших фільмів усіх часів

Токійська повість

Джерело: Shochiku

Серед авторського кіно драма Ясудзіро Одзу "Токійська повість" є однією з найдоступніших для сприйняття, хоча й залишається викликом з точки зору емоційної важкості та неспішного темпу. Це надзвичайно чесна та сповнена емпатії сімейна історія про літнє подружжя, яке приїздить до Токіо відвідати своїх дорослих дітей та онуків, але стикається з тим, що молоді родичі надто заклопотані власним життям. Це повільне й сумне, але водночас безмежно глибоке та позачасове кіно про старість і про те, як важливо не сприймати близьких як належне, поки вони поруч.

"Запаморочення" (1958)

Названо 10 найуспішніших фільмів усіх часів

Заморочення

Джерело: Paramount Pictures

Психологічний трилер Альфреда Гічкока "Запаморочення" заслуговує на місце в списку бодай тому, що свого часу посунув попереднього багаторічного лідера й очолив престижний рейтинг найкращих фільмів від часопису Sight & Sound у 2012 році. У 2022-му його звідти витіснила стрічка "Жанна Дільман", але на відміну від неї, "Запаморочення" не сприймається болісно повільним. Це неймовірно кінематографічна робота, яка, подібно до "Космічної Одіссеї", з роками лише додала в вазі та здобула ще більше визнання як видатне досягнення світового кіномистецтва.

"Паразити" (2019)

Названо 10 найуспішніших фільмів усіх часів

Паразити

Джерело: NEON

Гостросоціальна драма Пон Чжун Хо "Паразити" завоювала "Оскар" у категорії "Найкращий фільм" і вважається однією з найкращих переможниць кінопремії у цьому столітті, а можливо й за всю історію. Стрічка філігранно поєднує елементи комедії та драми, досліджуючи тему класової нерівності на прикладі двох родин із діаметрально протилежними статками. Поступово сюжет стає темнішим і переростає у напружений трилер, тримаючи глядача на межі, але ніколи не скочуючись у хаос. Це той рідкісний випадок, коли фільм миттєво визнають беззаперечним сучасним шедевром.

"Рататуй" (2007)

Названо 10 найуспішніших фільмів усіх часів

Паразити

Джерело: Disney / Pixar

Ще один шедевр XXI століття – анімаційна стрічка Бреда Берда "Рататуй", створена студією Pixar. Попри те, що це анімація, що підходить і для сімейного перегляду, її важко назвати суто дитячим мультфільмом, адже дорослі отримують від неї навіть більше задоволення. Авторам вдалося взяти дивну концепцію про щура-кулінара, яка на папері здавалася виграшною лише на 1%, і втілити її так досконало, що фільм працює на всі 100%. Легкість, із якою Pixar перетворила цю чудернацьку ідею на бездоганну історію, досі викликає щире захоплення.

"Зоряні війни. Епізод V: Імперія завдає удару у відповідь" (1980)

Названо 10 найуспішніших фільмів усіх часів

Зоряні війни. Епізод V: Імперія завдає удару у відповідь

Джерело: Lucasfilms

Хоча "Зоряні війни" за формою є скоріше космічним фентезі, ніж строгою науковою фантастикою, п’ятий епізод франшизи (і другий за датою виходу) від режисера Ірвіна Кершнера уособлює найкраще, що є в цих жанрах. Фільм стрімко стартує, тримає божевільний темп і підводить глядача до однієї з найвідоміших кульмінацій в історії кіно. Стрічка "Імперія завдає удару у відповідь" перевершила та вдосконалила все те, за що люди полюбили оригінал, залишившись недосяжним еталоном для космічних епосів.

"Сім самураїв" (1954)

Названо 10 найуспішніших фільмів усіх часів

Сім самураїв

Джерело: Toho

Акіра Куросава був справжнім майстром масштабного кіно, але в "Семи самураях" він перевершив сам себе, створивши ідеальну та надзвичайно впливову картину. Сюжет про команду, яку збирають для захисту селища від серйозної загрози, сьогодні здається знайомим, але саме Куросава втілив цю ідею вперше з таким розмахом і прискіпливістю до деталей. Попри чималий хронометраж і поважний вік, стрічка сприймається на одному подиху й досі залишається неперевершеним взірцем епічного екшн-кіно.

"Касабланка" (1942)

Названо 10 найуспішніших фільмів усіх часів

Касабланка

Джерело: Warner Bros.

Драматична стрічка Майкла Кертіса "Касабланка" є, мабуть, найцитованішим фільмом усіх часів із настільки філігранним сценарієм, що це викликає подив. Картина має надзвичайно динамічний для свого часу темп, Майстерно балансує між кількома персонажами та легко перемикається між сумом, напругою, гумором і романтикою. Здобувши "Оскар" за найкращий фільм ще на початку 1940-х років, ця компактна історія тривалістю менше двох годин підводить глядача до незабутнього фіналу і з роками стає лише детальніше проаналізованою та ще більш улюбленою.

"Громадянин Кейн" (1941)

Названо 10 найуспішніших фільмів усіх часів

Громадянин Кейн

Джерело: RKO Radio Pictures

Дебютна робота Орсона Веллса "Громадянин Кейн" – це епохальна класика, яку важко критикувати, хіба що звинуватити у переоціненості через завищені очікування. Для свого часу цей фільм був революційним і новаторським, адже до 1941 року світовий кінематограф ще не знав чистої драми такої художньої сили. Це найвище досягнення Веллса, яке він так і не перевершив у своїй подальшій кар’єрі. Однак на це цілком можна заплющити очі у випадку, коли твій перший великий проєкт стає фундаментальною віхою для всього світового кіно.

"Хрещений батько" (1972)

Названо 10 найуспішніших фільмів усіх часів

Хрещений батько

Джерело: Paramount Pictures

Культова гангстерська драма Френсіса Форда Копполи "Хрещений батько" є одним із найлегендарніших і найнедоторканніших фільмів в історії, перше місце якого в подібних рейтингах давно стало звичним. Стрічка на 100% виправдовує весь ажіотаж навколо себе і слугує міцним фундаментом для не менш видатного продовження – "Хрещений батько 2". Обидві частини вважаються абсолютними шедеврами та обов’язкові для перегляду кожним поціновувачем кіно.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які фільми ХХІ століття були визнані найкращими детективами.

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