На стримінгу Netflix наближається сезон свят, але поки різдвяні фільми і серіали ще не захопили платформу, українці продовжують дивитись найкращі новинки. І ми вже можемо дізнатись, які проєкти були найпопулярнішими у період з 9 до 15 листопада.

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Оновлені рейтинги опублікував блог Tudum. Найпопулярнішим фільмом у цей період став французький трилер "Хороший адвокат". А із серіалів найбільшу популярність отримав другий сезон шпигунської драми "Чорні голуби".

10 найпопулярніших фільмів Netflix за версією українських глядачів

З минулого тижня в топі залишились іспанський кримінальний трилер "Курс на зіткнення", українські комедії "Потяг "Червона рута"" і "Родичі", а також драма "Тварини". А очолив список цього тижня фільм, знятий силами французьких кінематографістів. Також до оновленого списку потрапила документальна стрічка про Кузьму Скрябіна, яка тепер доступна для перегляду на Netflix.

"Хороший адвокат" "Гартленд" "Ідеальне Різдво для собаки" "Крашанка 2.0" "Кузьма" "Курс на зіткнення" "Співай 2" "Родичі" "Потяг "Червона рута"" "Тварини"

10 найпопулярніших серіалів Netflix за версією українських глядачів

Продовження шпигунського серіалу "Чорні голуби" з Кірою Найтлі та Беном Вішоу очолило рейтинг багатосерійних проєктів цього тижня. Тримається в топі і хорор про учениць католицької школи "Тіло". Шоу "Холостяк", 15-й сезон якого зараз виходить і на Netflix, також не виходить із десятки найпопулярніших.

"Чорні голуби", 2 сезон "Тіло" "Імператриця", 3 сезон "Холостяк", 15 сезон "Знечулення" "Люпен", 4 частина "Чорні голуби", 1 сезон "Світло і тінь" "Парочка слідчих", 3 сезон "Голос країни", 10 сезон.

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