На стримінгу Netflix уже відчувається наближення Різдва. Принаймні, це можна помітити на рейтингу найпопулярніших фільмів платформи в Україні за минулий тиждень.

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Блог Tudum опублікував списки своїх проєктів (і кіно, і серіалів), які набрали найбільше переглядів від українських глядачів у період з 16 до 22 листопада. Топ фільмів очолила різдвяна романтична комедія "Охоронниця". А от із серіалів найпопулярнішим став нашумілий горор "Тіло".

10 найпопулярніших фільмів Netflix за версією українських глядачів

Після похмурих детективів, які домінували кілька тижнів, на першій позиції цього разу опинилась різдвяна комедія про співака кантрі, який їде на свята до мами на ранчо в Монтану і вирішує видати свою охоронницю за дівчину. Згодом між персонажами Джареда Падалекі та Лейтон Містер почуття спалахують по-справжньому. Цікаво, що друге місце посідає також фільм про співачку кантрі. У "Гартленді" Джессіка Честейн грає колишню зірку жанру, яка повертається із забуття, щоб відшукати свою племінницю. Дівчина вирішила піти по стопах своєї зіркової тітки і пропала. Замикає трійку повнометражний мультфільм студії Illmination "Ґрінч" про зеленоо монстра, який вирішив викрасти Різдво. Загалом десятка найпопулярніших фільмів Netflix минулого тижня вийшла такою:

"Охоронниця" "Гартленд" "Ґрінч" "Зведенята" "Довженко" "Хороший адвокат" "Ідеальне Різдво для собаки" "Крашанка 2.0" "Кузьма" "Аллен"

10 найпопулярніших серіалів Netflix за версією українських глядачів

На перше місце рейтингу серіалів Netflix цього тижня піднявся горор "Тіло" про компанію чірлідерок з католицької школи, які вирішили провести новенькій моторошну ініціацію і стикнулися із несподіваними страшними наслідками. Новина про спробу заборонити серіал як начебто антихристиянський викликала нову хвилю інтересу до нього. На другому місці – новинка. Польський кримінальний трилер "Закон звірів" переповідає реальну історію вбивства чотирьох хлопчиків у 1988 році і подальші пов’язані з цим події аж до 2014 року. Чотири серії неабияк тримають у напрузі. Третю сходинку займає новий сезон серіалу "Імператриця", який вийшов не так давно і розповідає про роман Єлизавети Баварської з лідером угорської революції графом Андраші. Повний список 10 найпопулярніших в Україні серіалів Netflix цього тижня вийшов таким:

"Тіло" "Закон звірів" "Імператриця", 3 сезон "СвітлоТінь" "Убивство в Галісії" "Холостяк", 15 сезон "Чорні голуби", 2 сезон "Люпен", частина 4 "Голос країни", 14 сезон "Імператриця", 1 сезон

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