Найкращі детективні серіали, де небагато епізодів: названо топ 8

Детективні та загадкові серіали бувають найрізноманітнішими: вони можуть занурювати глядачів у моторошне розслідування вбивств, розважати легким гумором чи розгортати масштабні науково-фантастичні саги. Головна задача – дати глядачеві захопливу історію з несподіваною інтригою.

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Видання Collider вирішило розповісти про найкращі серіали такого типу, в яких, при цьому, не надто багато серій. Кожен у цьому списку налічує менш ніж 40 епізодів, тому не потребує багато часу для перегляду. Натомість ці серіали сповнені яскравих персонажів та загадок.

"Незнайомка" (2020)

Цей напружений мінісеріал за бестселером Гарлана Кобена розповідає про зразкового сім'янина Адама Прайса (Річард Армітедж), чиє щасливе життя руйнується в одну мить, коли загадкова жінка в кепці (Ганна Джон-Кеймен) повідомляє йому шокуючий секрет про його дружину. Пошуки правди та зникнення коханої затягують Адама у небезпечну павутину брехні. Він поступово знаходить інших людей, які також стикалися з цією таємничою незнайомкою. Протягом восьми епізодів проєкт тримає в шаленій напрузі завдяки непередбачуваним поворотам сюжету та чудовому акторському складу, до якого також увійшли Шивон Фіннеран, Дженніфер Сондерс і Пол Кей.

"Грішники" (2017–2021)

Замість того щоб інтригувати глядача пошуком самого вбивці, цей психологічний детектив із перших хвилин розгортає злочин на очах у публіки, натомість зосереджуючись на глибинних мотивах. У першому сезоні жінка на ім'я Кора (Джессіка Біл) жорстоко вбиває незнайомця на пляжі, після чого за справу береться виснажений, але співчутливий детектив Гаррі Емброуз (Біл Пуллман). Протягом чотирьох сезонів та 32 епізодів Емброуз розплутує складні справи. А допомагають йому в цьому запрошені зірки на кшталт Метта Бомері чи Керрі Кун. При цьому Пулмман поступово розкриває психологічні травми свого героя та демонструє акторську майстерність найвищого рівня.

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"Гострі предмети" (2018)

Екранізація однойменного роману Гіллиан Флінн занурює глядачів у похмуру атмосферу провінційного містечка, куди після лікування у психіатричній лікарні повертається журналістка Камілла Прікер (Емі Адамс). Їй доручають розслідувати вбивство однієї дівчини та зникнення іншої, що змушує героїню знову зіткнутися з деспотичною матір'ю (Патрісія Кларксон) і власними дитячими психологічними травмами. Цей мінісеріал на вісім епізодів вражає повільною, але глибокою атмосферою, бездоганною акторською грою та надзвичайно напруженим сюжетом, де кожна серія виглядає справжнім витвором мистецтва.

Головні історії дня

"Джонатан Крік" (1997–2016)

Британський детективний серіал розповідає про геніального чоловіка на ім'я Джонатан Крік (Алан Девіс), який проєктує хитромудрі ілюзії для пихатого фокусника, а у вільний час допомагає впертій журналістці Медді Магеллан (Каролін Кентін) розкривати найнеймовірніші злочини у зачинених кімнатах. За майже двадцятилітню історію проєкту автори випустили всього 32 епізоди. Шоу підкорює глядачів затишною атмосферою, дотепним сухим гумором та неймовірно вигадливими загадками, де згодом напарницями Джона ставали й інші акторки, такі як Шерідан Сміт чи Джулія Савага.

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"Вечірка" (2022–2023)

Ця недооцінена комедійна детективна антологія від Apple TV+ розпочинає кожну зі своїх історій із жорстокого вбивства під час гучної зустрічі випускників чи весілля, внаслідок чого під підозрою опиняються геть усі присутні. Ексцентрична детективка Даннер (Тіффані Геддіш) намагається розплутати справу, вислуховуючи суперечливі версії подій від підозрюваних. Причому кожна розповідь візуалізується унікальним кінематографічним стилем – від мюзиклу та нуару до романтичної комедії чи анімації. Попри закриття після двох сезонів і 18 серій, шоу пропонує блискучий акторський ансамбль та довершене розслідування кожної загадки.

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"Покерфейс" (2023–2025)

Головна героїня Чарлі Кейл (Наташа Леонн) володіє унікальною суперсилою – вона завжди безпомилково відчуває, коли люди брешуть, через що змушена тікати від впливового боса казино (Рон Перлман). Мандруючи дорогами США, вона постійно встрягає в кримінальні історії та використовує свій дар задля розкриття вбивств. Допомагають їй у цьому справжні зірки, такі як Едріен Броуді чи Джозеф Гордон-Левітт. Серіал створений Раяном Джонсоном у стилі класичного детектива "Коломбо". Глядачеві тут одразу показують злочинця і змушують далі спостерігати за тим, як Чарлі блискуче відновлює хід подій.

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"Шерлок" (2010–2017)

Культове переосмислення класичних історій Артура Конан Дойла переносить геніального сищика Шерлока Холмса (Бенедикт Камбербетч) та доктора Джона Ватсона (Мартін Фріман) у сучасний Лондон. У 13 повнометражних епізодах шоураннери Стівен Моффат і Марк Гетісс створили неймовірний детективний гібрид із заплутаними злочинами, блискучими дедуктивними ланцюжками та глибокою психологічною хімією між головними героями, які намагаються впоратися не лише із загадками злочинців, а й із власними емоціями.

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"Пітьма" (2017–2020)

Перший німецькомовний оригінальний серіал від Netflix починається як класична драма про зникнення дітей у звичайному німецькому містечку, але швидко переростає у грандіозну та амбітну науково-фантастичну сагу про подорожі в часі. Головний герой, підліток Йонас (Луї Гофманн), намагається розгадати таємницю самогубства батька й несподівано опиняється в епіцентрі часової петлі, яка пов'язує долі чотирьох місцевих сімей крізь десятиліття. Протягом трьох сезонів та 26 епізодів шоу вражає надзвичайно складною, вивіреною структурою альтернативних всесвітів і глибокою філософською атмосферою.

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