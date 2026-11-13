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На Netflix вийшов новий надприродний горрор із майже ідеальним рейтингом на RT: усі серії вже доступні

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
18
На Netflix вийшов новий надприродний горрор із майже ідеальним рейтингом на RT: усі серії вже доступні
Кадр із серіалу "Тіло". Джерело: Netflix

Стримінг Netflix представив 11 листопада новий підлітковий серіал "Тіло" (The Body). Психологічний горор розповідає про дорослішання і всі вісім серій уже доступні на платформі.

Як пише CBR, серіал попервах отримав дуже схвальні відгуки критиків. На агрегаторі Rotten Tomatoes одразу після виходу його оцінка від професіоналів була майже ідеальною. Щоправда, до моменту написання цієї замітки вона помітно впала, знизившись до 83%, хоча глядацький рейтинг при цьому складав 98%. Сервіс IMDb оцінював серіал на 7,3 бала з 10, а Metacritic – на 70 зі 100, що відповідає оцінці "в цілому схвальні відгуки". 

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Події "Тіла" розгортаються у 2004 році та розповідають про групу некерованих учениць католицької школи. Серіал у жанрі підліткового горору створила Квінн Шепард ("Під мостом"). У ньому зіграли Крістіна Богич ("Граючи з Ґрейсі Дарлінг"), Сара Бустані ("Привіт, красуне"), Джина Мезарос ("Орден"), Намді Асомуга ("Ніж"), Луїза Краузе ("Король Келлі"), Ширлі Чен ("Косий"), Джексон Келлі ("Пітт"), Софія Вайлі ("Мапа, що веде до тебе"), а також переможниця шоу "Зрадники" та колишня учасниця "Холостячки" Ґаббі Вінді.

За сюжетом, у ніч проти Гелловіну співкапітанки танцювальної команди Аня (Богич) та Еліз (Бустані) разом із відлюдницею Лісбет (Мезарос) запрошують новеньку Ґрейс (Вайлі) пройти обряд посвячення в покинутій будівлі. Дівчата жартома намагаються викликати Сатану, але ритуал виходить з-під контролю. Невдовзі вони починають бачити віщі видіння та відчувати незвичні психологічні симптоми. Це спричиняє масову істерію, яка охоплює школу та всю громаду.

За словами творчині серіалу Квінн Шепард, серед джерел натхнення для неї були фільми "Керрі", "Тіло Дженніфер", "Небезпечні створіння" і навіть "Погані дівчиська", однак історію вона прагнула подати реалістично. Також режисерка зізналася, що в підлітковому віці надзвичайно захоплювалася п’єсою "Суворе випробування" та історією салемського полювання на відьом. Тож їй було цікаво повернутися до цієї теми крізь призму сучасного політичного клімату.

Попри відносно високі оцінки серіалу, наразі невідомо, чи продовжить Neflix його на другий сезон. Хоча остання серія містить кліфхенгер, платформа ще не ухвалила рішення, чи давати продовженню зелене світло.

Раніше OBOZ.UA публікував трейлер фінального сезону серіалу "Емілі в Парижі", який стартує на Netflix 24 грудня.

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