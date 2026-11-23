До повернення команди супергероїв, які називаються себе Месниками, у велике кіно, залишилось менше місяця. І студія Marvel показала фінальний трейлер блокбастера "Месники: Сходження Доктора Дума", в якому розкрила зав’язку наймасштабнішого кросовера в історії франшизи.

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Ролик уже доступний в українському дубляжі. Стрічка вийде у прокат 17 грудня – саме напередодні різдвяних свят. Цей сезон вважається одним із найбільш прибуткових у кіноіндустрії.

Новий ролик продовжує історію, показану в додатковій сцені за участю Стіва Роджерса та Пеггі Картер, яку додали до повторного прокату фільму "Месники: Завершення". Глядачу показують, що пара виховує сина-підлітка. В один із днів він застає у вітальні своїх батьків разом із Фантастичною четвіркою, яка повернулась у минуле, щоб забрати Стіва із собою на нову небезпечну місію. Так хлопчик дізнається, що його батько насправді є Капітаном Америкою.

Роджерсу належить очолити Месників у боротьбі проти лиходія небувалої сили – Доктора Дума, котрий ховає обличчя за залізною маскою. Із ним шістці могутніх супергероїв ніяк не впоратися самим, тож до них приєднуються Фантастична четвірка, Люди Ікс, вакандійці, Громовержці та інші.

Вихід нового трейлера відбувся після того, як повторний прокат "Месників: Завершення" зібрав чималу касу. Показ супергеройського блокбастера 2019 року цього разу включав чотири нові сцени, пов’язані зі "Сходженням Доктора Дума". Завдяки їм фільм додатково заробив у світі 143 мільйони доларів і став найкасовішою стрічкою всіх часів.

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Головним поверненням у нових "Месниках" стане Роберт Дауні-молодший. Цього разу він втілить Доктора Дума – лиходія, який, схоже, є альтернативною версією Тоні Старка, або Залізної людини, з іншого всесвіту. До стрічки залучили численних персонажів із різних куточків кіновсесвіту Marvel і не тільки.

Окрім Дауні-молодшого, до своїх ролей повернуться:

Кріс Еванс – Стів Роджерс / Капітан Америка,

Кріс Гемсворт – Тор,

Пол Радд – Людина-мураха,

Летиція Райт – Чорна Пантера,

Себастіан Стен – Зимовий солдат,

Том Гіддлстон – Локі,

Сіму Лю – Шан-Чі.

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Також у фільмі знову з’являться актори з "Фантастичної четвірки: Перші кроки": Педро Паскаль у ролі Містера Фантастика, Ванесса Кірбі – Невидимої жінки, Джозеф Квінн – Людини-смолоскипа, а Ебон Мосс-Бакрак – Істоти. Флоренс П’ю, яка вже з’явилася у фільмі "Людина-павук: Абсолютно новий день", знову зіграє Єлену Бєлову. До неї приєднаються колеги з "Громовержців": Девід Гарбор у ролі Червоного Вартового, Льюїс Пуллман – Вартового, Ваєтт Рассел – Агента США, а Ганна Джон-Кеймен – Привида.

Зі всесвіту "Людей Ікс" від Fox повернуться Патрік Стюарт у ролі професора Чарльза Ксав’єра, для якого ця роль стала останньою, Ієн Маккеллен, який грає Магнето, Джеймс Марсден – Циклопа, Келсі Греммер – Звіра, Ребекка Ромейн – Містик, Алан Каммінг – Нічного Змія та Ченнінг Татум – Гамбіта.

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