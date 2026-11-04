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"Людина з мішком": вийшов трейлер різдвяної комедії із Шварцнеггером

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
393
"Людина з мішком": вийшов трейлер різдвяної комедії із Шварцнеггером
Легенда бойовиків Арнольд Шварценеггер зіграє самого Санта Клауса. Джерело: Amazon MGM

У фільмографії Арнольда Шварценеггера різдвяна тема – не нова. Рівно 30 років тому вийшов фільм "Подарунок на Різдво", в якому він грав батька, котрий намагається дістати для сина дефіцитну іграшку в подарунок. І от актор повертається у святкове кіно.

Цього разу Шварценеггер зіграє самого Санта-Клауса. Роль різдвяного чарівника він виконає у фільмі "Людина з мішком" від студії Amazon MGM. Компанія вже представила перший трейлер стрічки, прем'єра якої на платформі Amazon Prime запланована на 2 грудня.

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За сюжетом, один неслухняний ельф викрадає чарівний мішок Санти. Щоби повернути його, Санта змушений звернутися по допомогу до злодія на ім'я Венс, якого грає зірка серіалу "Річер" Алан Рітчсон. Разом із донькою Санти та групою невдах їм доведеться провернути найбільше пограбування в житті Венса, аби врятувати Різдво.

Окрім Шварценеггера та Рітчсона, у фільмі знялися Берклі Джеймс, Майкл Сіріл Крайтон, Ліза Коші, Кайл Муні, Джейн Краковскі, а також Кен Джонг та Аквафіна.Режисером стрічки став Адам Шенкман, а сценарій написав Аллан Райс.

"Людина з мішком" продовжує низку зіркових різдвяних комедій Amazon MGM Studios. Раніше компанія випустила "Цукеркову вулицю" (2023) з Едді Мерфі, "Червоне повідомлення" (2024) з Двейном Джонсоном і Крісом Евансом, а також "Ох. Що. За. Радість" (2025) за участю Мішель Пфайффер і Фелісіті Джонс.

Раніше OBOZ.UA публікував фінальний трейлер третьої частини "Дюни", яка має вийти теж на різдвяні свята.

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