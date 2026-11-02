Коли вийде третій "Зоотрополіс": що відомо про сюжет мультика

Студія Disney Animation уже підтвердила розробку третьої частини мультфільму "Зоотрополіс", і тепер журналістам вдалося дізнатись, в якому новому напрямку розвиватиметься його сюжет. Розслідування Джуді Гопс і Ніка Вайлда підуть у геть новому напрямку.

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Як пише видання Collider, концепція полягає в тому, що містобудівникам Зоотрополіса довелося неабияк помізкувати, щоб облаштувати місто, у якому могли б комфортно співіснувати всім тваринам – від жираф до мишей. В результаті вийшов справжній мегаполіс, де інфраструктура не менш цікава, ніж самі тварини, які нею користуються. Кожен район породжує нові запитання про те, як усе тут влаштовано, а поява кожного нового виду ще більше ускладнює це завдання у фантастичному світі Disney.

Дует Джуді та Ніка і надалі залишатиметься в центрі історії, однак глядачу ще належить дослідити ціле тваринне царство, яке співіснує в місті. Втім, побачити продовження улюбленої історії найближчим часом не вдасться. Директор з креативного розвитку Disney Animation Джаред Буш повідомив, що авторам мультфільму "знадобиться чимало часу, щоб зробити все як слід".

"Думаю, в будь-якому фільмі, дія якого відбувається у світі Зоотрополіса, Джуді та Нік залишатимуться в самому центрі подій. Глядачі вже знають, що ми збираємося додати до цього світу птахів. І, схоже, цього разу ми вперше вийдемо за межі самого міста Зоотрополіс", – повідомив Буш. Ба більше, він поділився, що ідея розширити анімаційний всесвіт на рептилій або птахів з’явилась ще під час роботи над першою стрічкою понад 10 років тому.

Щодо строків виходу "Зоотрополіса 3", Буш пояснив, що навряд чи прем’єра відбудеться у найближчому майбутньому. За його словами, графік виходу нових стрічок студії залежить від того, як просувається робота над самим фільмом, як складається ситуація з іншими стрічками та що відбувається у світі загалом.

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Буш також докладніше розповів про принципи планування. За його словами, коли він говорить про десятирічний план студії, то приблизно уявляє, які фільми мають вийти протягом цього періоду. "Перші п'ять років я знаю дуже добре. Щодо наступних п'яти – маю принаймні розуміти, до чого ми рухаємося. Адже створення наших фільмів займає від чотирьох до шести років, тому потрібно заздалегідь уявляти, що буде далі", – пояснив він.

Наразі Disney Animation не оголошувала, коли саме може вийти "Зоотрополіс 3". Відомо лише, що проєкт перебуває в стадії активної розробки.

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