Коли вийде третій "Зоотрополіс": що відомо про сюжет мультика

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Житлове будівництво. ІлюстраціяСтарі ціни більше не діють: скільки коштує зняти 1-кімнатну квартиру в Києві восени 2026 рокувтрати Росії в УкраїніАрмія Росії зазнала рекордних втрат від початку повномасштабної війни в Україні: детальний аналіз за місяцьУкраїнців штрафують за "неправильні" паспортиУкраїнців штрафують за "неправильні" паспорти: скільки потрібно платитиНБУ планує випустити нові 50 грн в оригінальному дизайніНацбанк випустить нові 50 грн: будуть в оригінальному дизайніПольща дедалі більше залежить від українцівПольща дедалі більше залежить від українців: вони – основна іноземна робоча сила в країніСили оборони відмінусували рекордні 2,5 тис. російських окупантів за добу: дані ГенштабуСили оборони відмінусували рекордні 2,5 тис. російських окупантів за добу: дані ГенштабуВ окупованому Луганську прогриміла серія вибухів: під ударом був важливий об'єкт ворога. Фото і відеоВ окупованому Луганську прогриміла серія вибухів: під ударом був важливий об'єкт ворога. Фото і відеоУ Самарській області атаковано ключовий нафтовий вузол: після вибухів піднявся дим. Фото і відеоУ Самарській області атаковано ключовий нафтовий вузол: після вибухів піднявся дим. Фото і відеоДень боротьби за нові проєкти та фінанси: Тельці, будьте сміливими, а Рибам потрібно взяти тайм-аут – гороскоп на 2 листопада для всіхДень боротьби за нові проєкти та фінанси: Тельці, будьте сміливими, а Рибам потрібно взяти тайм-аут – гороскоп на 2 листопада для всіхЯк обманюють у супермаркетахЯк обманюють у супермаркетах: українцям розповіли, що робити, аби зберегти гроші
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Коли вийде третій "Зоотрополіс": що відомо про сюжет мультика

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read2 хв
138
Коли вийде третій "Зоотрополіс": що відомо про сюжет мультика
Нік і Джуді точно повернуться у "Зоотрополісі 3". Джерело: Disney

Студія Disney Animation уже підтвердила розробку третьої частини мультфільму "Зоотрополіс", і тепер журналістам вдалося дізнатись, в якому новому напрямку розвиватиметься його сюжет. Розслідування Джуді Гопс і Ніка Вайлда підуть у геть новому напрямку.

Як пише видання Collider, концепція полягає в тому, що містобудівникам Зоотрополіса довелося неабияк помізкувати, щоб облаштувати місто, у якому могли б комфортно співіснувати всім тваринам – від жираф до мишей. В результаті вийшов справжній мегаполіс, де інфраструктура не менш цікава, ніж самі тварини, які нею користуються. Кожен район породжує нові запитання про те, як усе тут влаштовано, а поява кожного нового виду ще більше ускладнює це завдання у фантастичному світі Disney.

Дует Джуді та Ніка і надалі залишатиметься в центрі історії, однак глядачу ще належить дослідити ціле тваринне царство, яке співіснує в місті. Втім, побачити продовження улюбленої історії найближчим часом не вдасться. Директор з креативного розвитку Disney Animation Джаред Буш повідомив, що авторам мультфільму "знадобиться чимало часу, щоб зробити все як слід".

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
3,5 т.
Небо заполонили 2000 дронів: у Південній Кореї організували світлове шоу, присвячене виходу нового фільму Marvel. Відео
3,5 т.
Небо заполонили 2000 дронів: у Південній Кореї організували світлове шоу, присвячене виходу нового фільму Marvel. Відео
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
486
У Польщі стартує фестиваль українського кіно: 50 стрічок покажуть у 12 містах
486
У Польщі стартує фестиваль українського кіно: 50 стрічок покажуть у 12 містах
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
1,1 т.
Забезпечать гарний вечір: названо 10 найпопулярніших комедій
1,1 т.
Забезпечать гарний вечір: названо 10 найпопулярніших комедій

"Думаю, в будь-якому фільмі, дія якого відбувається у світі Зоотрополіса, Джуді та Нік залишатимуться в самому центрі подій. Глядачі вже знають, що ми збираємося додати до цього світу птахів. І, схоже, цього разу ми вперше вийдемо за межі самого міста Зоотрополіс", – повідомив Буш. Ба більше, він поділився, що ідея розширити анімаційний всесвіт на рептилій або птахів з’явилась ще під час роботи над першою стрічкою понад 10 років тому.

Щодо строків виходу "Зоотрополіса 3", Буш пояснив, що навряд чи прем’єра відбудеться у найближчому майбутньому. За його словами, графік виходу нових стрічок студії залежить від того, як просувається робота над самим фільмом, як складається ситуація з іншими стрічками та що відбувається у світі загалом.

Буш також докладніше розповів про принципи планування. За його словами, коли він говорить про десятирічний план студії, то приблизно уявляє, які фільми мають вийти протягом цього періоду. "Перші п'ять років я знаю дуже добре. Щодо наступних п'яти – маю принаймні розуміти, до чого ми рухаємося. Адже створення наших фільмів займає від чотирьох до шести років, тому потрібно заздалегідь уявляти, що буде далі", – пояснив він.

Наразі Disney Animation не оголошувала, коли саме може вийти "Зоотрополіс 3". Відомо лише, що проєкт перебуває в стадії активної розробки.

Раніше OBOZ.UA розповідав, коли вийде наступний мультфільм про покемонів і про що він буде.

Схожі теми
кіномультфільмиDisney
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!