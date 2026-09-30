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Коли вийде фільм за мотивами "Гри престолів": відомі деталі

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 62
Коли вийде фільм за мотивами "Гри престолів": відомі деталі
Повнометражний спіноф "Гри престолів" теж буде присвячений династії Таргарієнів
Джерело: HBO

Перший повнометражний фільм у всесвіті "Гри престолів" отримав дату прем’єри. Стрічка із підзаголовком "Завоювання Ейгона" вийде у світовий прокат 6 червня 2029 року.

Як пише Variety, режисером картини виступить постановник серіалу "Лицар сімох королівств" Овен Гарріс, а сценарій напише Бо Віллімон. Про сюжет майбутнього фільму поки відомо небагато. Повідомляють лише, що історія розповість про Ейгона I, засновника династії Таргарієнів, та його завоювання Вестероса. Хронологічно ці події відбуваються за кілька століть до подій оригінального серіалу "Гра престолів". Сам Ейгон I ще жодного разу не з'являвся на екранах, і хто зіграє його роль у стрічці, наразі невідомо.

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Наразі два успішних спінофа "Гри престолів" присвячені саме історії династії, заснованій Ейгоном. Таргарієни перебувають в центрі серіалів "Дім Дракона" та "Лицар сімох королівств". В оригінальному серіалу цей родовід представляла Дейнеріс Штормонароджена у виконанні Емілії Кларк. Сам серіал "Гра престолів", знятий за бестселерами Джорджа Р. Р. Мартіна, виходив протягом восьми сезонів з 2011 по 2019 рік і здобув безліч нагород "Еммі".

Серед інших робіт режисера "Завоювань Ейгона" Овена Гарріса – кілька серій "Чорного дзеркала", ремейк "Зони сутінків" 2019 року та серіал "Дивний новий світ" з Олденом Еренрайком. Сценарист Бо Віллімон свого часу був шоураннером хіта від Netflix "Картковий будинок" і писав сценарій для серіалу "Андор" за всесвітом "Зоряних війн" від Disney+.

Раніше OBOZ.UA розповідав, коли вийде новий спіноф культових "Хлопаків" від Prime Video.

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