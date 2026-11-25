Серіал "Тед Лассо" про оптимістичного футбольного тренера відродили цьогоріч настільки вдало, що компанія Apple TV оголосила, що популярна комедія отримає ще й п’ятий сезон. Головного героя знову зіграє Джейсон Судейкіс.

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Як пише Variety, ця новина не стала несподіванкою, адже повернення серіалу з четвертим сезоном виявилося дуже успішним для Apple TV. Ба більше, Судейкіс, який є також продюсером проєкту, нещодавно розповів, що хотів би продовжити "Теда Лассо" ще на два сезони – п’ятий і шостий, створивши таким чином нову сюжетну арку з трьох сезонів.

Після трирічної перерви "Тед Лассо", який спершу вирішили вважати завершеним, все ж повернувся з четвертим сезоном у серпні цього року і одразу привернув значну увагу глядачів. За даними Nielsen, прем’єрні серії четвертого сезону зібрали 296,6 мільйона хвилин перегляду протягом 4-5 серпня. Це стало найуспішнішим запуском в історії Apple TV – результат перевершив показники попередніх сезонів серіалу та інших популярних проєктів платформи.

Після того як основна сюжетна лінія серіалу завершилася наприкінці третього сезону, "Тед Лассо" повернувся з новою історією. Тед знову приїхав до "АФК Річмонд", щоб тренувати жіночу футбольну команду другого дивізіону. Окрім Судейкіса, до своїх ролей повернулися Ганна Воддінгем, Джуно Темпл, Бретт Голдстін, Брендан Гант і Джеремі Свіфт. У четвертому сезоні також знялися Таня Рейнольдс, Джуд Мак, Фей Марсей, Рекс Гейз, Ейслінг Шаркі, Еббі Герн і Грант Філі.

Четвертий сезон завершився таким чином, що кілька сюжетних ліній можна було би продовжити. Тед (Судейкіс) передав посаду головної тренерки жіночої команди "АФК Річмонд" Аліс Чилтон (Рейнольдс), а сам став її помічником разом із тренером Бірдом (Брендан Гант).

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Зміни відбулися і в чоловічій команді. Рою (Голдстін) запропонували очолити "Челсі", і він погодився на цю посаду. Водночас у нього та Кілі (Джуно Темпл) незабаром має народитися дитина. А Ребекка (Воддінгем) зробила пропозицію своєму коханому Маттейсу (Маттео ван дер Грейн).

Перші два сезони "Теда Лассо" отримали премію "Еммі" в категорії "Найкращий комедійний серіал". Після завершення третього сезону, який багато хто сприйняв як фінал усієї історії, Судейкіс почав замислюватися над тим, як розвинути сюжетну зачіпку з останнього епізоду. Тоді власниця "АФК Річмонд" Ребекка (Ганна Воддінгем) та її найкраща подруга Кілі (Джуно Темпл) обмірковували можливість створити при клубі жіночу команду.

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Судейкісу, Ганту, Голдстіну, новому виконавчому продюсеру Джеку Бердітту та решті сценаристів довелося придумати, як повернути Теда Лассо у світ серіалу. Для цього команда орендувала будинок в Охаї, штат Каліфорнія, і вирушила туди на творчий ретрит, щоб обговорити ідеї. Саме там вони розробили концепцію, яка зрештою лягла в основу четвертого сезону, а тепер стане основою і для п’ятого.

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