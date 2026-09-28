Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоІлюстрація. Чоловік у магазиніВ АТБ проблеми з поставками товарів: чого стало менше в магазинахІлюстрація - фотофіксація ДТПМЗС звернулося до громадян за кордоном: що "заборонили" робити українцям в ЄСНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоВтрати Росії в УкраїніЗСУ відмінусували за добу ще 1440 окупантів та спалили три танки: дані Генштабу22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото

Хітовий серіал "Хлопаки" отримає ще один спіноф: що в основі сюжету

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read1 хв
icon 1,3 т.
Хітовий серіал "Хлопаки" отримає ще один спіноф: що в основі сюжету
Кадр із серіалу "Хлопаки"
Джерело: Prime Video

Супергеройський серіал "Хлопаки" від Prime Video цьогоріч добіг кінця, але стримінг не планує закривати всесвіт, який подарував глядачам успішний проєкт. Той уже отримав два спінофи і незабаром світ має побачити ще один.

Як пише Collider, майбутнє шоу поверне час назад, щоб дослідити історію корпорації Vought – одного зі стовпів всесвіту "Хлопаків". Прем’єра серіалу, який отримав назву "Сходження Vought", відбудеться на Prime Video у 2027 році.

Перший спіноф "Хлопаків" мав назву "Осатанілі". Це був анімаційний проєкт, який витримав тільки один сезон. Друге продовження під назвою "Покоління V", вийшло у 2023 році та розповідало історію молодших персонажів у коледжі для суперів. Шоу протрималось в ефірі два сезони.

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 838
Названо 10 найуспішніших фільмів усіх часів
icon 838
Названо 10 найуспішніших фільмів усіх часів
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 1,1 т.
Джонні Депп повертається: вийшов трейлер нового фільму
icon 1,1 т.
Джонні Депп повертається: вийшов трейлер нового фільму
Олена БилімОлена Билім
icon 2,8 т.
"Стернова": хітовий серіал Netflix продовжили на 2 сезон
icon 2,8 т.
"Стернова": хітовий серіал Netflix продовжили на 2 сезон

Події третього відбуватимуться у 1950-ті роки, коли могутня корпорація Vought тільки починала свій шлях. Група людей виявляє, що Vought намагається приховати вбивство, і вони мають на меті притягнути компанію та її супергероїв до відповідальності.

У "Сходженні Vought" головні ролі зіграють Мейсон Дай ("Дивні дива"), Вілл Гочман ("Блакитна кров"), КіКі Лейн ("Безсмертна гвардія"), Джорден Майрі ("Приблуди"), Ніколо Пасетті ("Усе серце"), Елізабет Поузі ("Хіли"), Ріккі Стафф’єрі ("Ведмідь") та Браян Дж. Сміт ("Восьме чуття"). Точна дата прем’єри нового шоу наразі невідома.

Раніше OBOZ.UA розповідав, коли вийде серіал "Гордість і упередження" від Netflix – нова екранізація класики Джейн Остін.

Схожі теми
кіносеріалсупергероїспіноф
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись