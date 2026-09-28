Супергеройський серіал "Хлопаки" від Prime Video цьогоріч добіг кінця, але стримінг не планує закривати всесвіт, який подарував глядачам успішний проєкт. Той уже отримав два спінофи і незабаром світ має побачити ще один.

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Як пише Collider, майбутнє шоу поверне час назад, щоб дослідити історію корпорації Vought – одного зі стовпів всесвіту "Хлопаків". Прем’єра серіалу, який отримав назву "Сходження Vought", відбудеться на Prime Video у 2027 році.

Перший спіноф "Хлопаків" мав назву "Осатанілі". Це був анімаційний проєкт, який витримав тільки один сезон. Друге продовження під назвою "Покоління V", вийшло у 2023 році та розповідало історію молодших персонажів у коледжі для суперів. Шоу протрималось в ефірі два сезони.

Події третього відбуватимуться у 1950-ті роки, коли могутня корпорація Vought тільки починала свій шлях. Група людей виявляє, що Vought намагається приховати вбивство, і вони мають на меті притягнути компанію та її супергероїв до відповідальності.

У "Сходженні Vought" головні ролі зіграють Мейсон Дай ("Дивні дива"), Вілл Гочман ("Блакитна кров"), КіКі Лейн ("Безсмертна гвардія"), Джорден Майрі ("Приблуди"), Ніколо Пасетті ("Усе серце"), Елізабет Поузі ("Хіли"), Ріккі Стафф’єрі ("Ведмідь") та Браян Дж. Сміт ("Восьме чуття"). Точна дата прем’єри нового шоу наразі невідома.

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