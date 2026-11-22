Компанія Disney розробляє нове продовження культової різдвяної комедії "Сам удома" за участю Маколея Калкіна, який зіграв Кевіна Маккалістера в перших двох фільмах франшизи. Цього разу історія може розповісти про дорослого Кевіна, який сам уже став батьком.

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Про початок роботи над проєктом повідомило видання Variety. За його інформацією, Сет Роген та Еван Голдберг працюють над сценарієм разом із Калкіном, а також виступлять продюсерами стрічки через свою компанію Point Grey. Disney поки не розкриває подробиць сюжету та інформації про акторський склад.

Повернення Кевіна

За даними Deadline, ідея нового фільму виникла після того, як сам Калкін запропонував Disney концепцію продовження. У центрі сюжету має опинитися дорослий Кевін, який тепер виховує власну дитину. Водночас офіційного підтвердження цієї сюжетної лінії від Disney поки немає.

Перш ніж повноцінно взятися за "Сам удома", Роген і Голдберг мають завершити підготовку до свого оригінального комедійного фільму жахів для Universal Pictures, який вони планують самостійно знімати.

Історія франшизи

Оригінальний фільм "Сам удома" вийшов у 1990 році. Тоді дев'ятирічний Маколей Калкін зіграв Кевіна Маккалістера – наймолодшого хлопчика у великій родині, якого випадково залишили самого вдома перед різдвяною відпусткою.

Поки рідні відпочивали за кордоном, хлопчик облаштував побут без дорослих, а згодом вступив у протистояння з двома грабіжниками, відомими як Мокрі бандити. Їх зіграли Джо Пеші та Деніел Стерн.

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Режисером першої частини став Кріс Коламбус, сценарій написав Джон Г'юз. У фільмі також знялися Кетрін О'Гара, Джон Герд і Роберт Блоссом.

У 1992 році вийшло продовження "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку", яке зберегло основну концепцію першої стрічки, але перенесло події до великого міста.

Наступні фільми франшизи вже не мали такого зв'язку з оригінальним акторським складом. Третю частину випустили у 1997 році, а роль головного героя виконав Алекс Д. Лінц. Четвертий і п'ятий фільми створили для телебачення, а шостий – "Сам удома: Один удома" (Home Sweet Home Alone) – вийшов на платформі Disney+ у 2021 році.

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Реакція режисера

Новина про розробку продовження з'явилася невдовзі після розмови Variety з режисером перших двох фільмів Крісом Коламбусом. Він зізнався, що не знав про підготовку нового проєкту, а також висловив сумнів щодо можливості повернути колишню атмосферу франшизи після смерті Кетрін О'Гари, яка зіграла маму Кевіна.

Акторка померла 30 січня у віці 71 року. Коламбус назвав її та Калкіна емоційним центром першого фільму.

"Кетрін, як я завжди казав, – це 50% "Сам удома". У фільмі є своєрідне інь і ян – Кетрін О'Гара та Маколей Калкін. Без цих двох у фільмі його просто не існує, адже саме вони створюють емоційний центр цієї історії", – пояснив режисер.

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Водночас Коламбус позитивно відгукнувся про повернення Калкіна до образу дорослого Кевіна в різдвяній рекламі McDonald's, яка вийшла 17 листопада.

Він також заявив, що хотів би побачити повернення оригінального акторського складу, зокрема виконавців ролей грабіжників Гаррі та Марва – Джо Пеші та Деніела Стерна.

"Деніел Стерн і Джо Пеші – ідеальний комедійний дует для цього фільму. У наступних продовженнях намагалися зробити персонажів такими ж смішними та цікавими, як Ден і Джо, але між ними була хімія, яку неможливо визначити. Таке не повторити", – сказав Коламбус.

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Раніше режисер неодноразово скептично висловлювався щодо нових спроб повернути франшизу на екрани. У 2020 році він назвав запланований Disney перезапуск марною тратою часу, а торік в інтерв'ю Entertainment Tonight заявив, що створення ще одного "Сам удома" було б помилкою.

Крім того, Коламбус зараз готується до роботи над третьою частиною "Гремлінів", зйомки якої мають розпочатися на початку наступного року.

Рекламне повернення

Інтерес до можливого продовження посилився після того, як минулого літа з'явилися повідомлення про бажання Калкіна знову зіграти Кевіна. Нещодавно актор з'явився в різдвяній рекламі McDonald's, де постав у знайомому образі вже дорослого героя.

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Саме після цієї появи розмови про нову частину франшизи знову активізувалися. У грудні 2023 року Кетрін О'Гара також виступала на церемонії відкриття зірки Калкіна на Алеї слави в Голлівуді.

Сет Роген теж мав нагоду працювати з О'Гарою. Вона зіграла керівницю студії Петті Лі у його комедійному серіалі Apple TV+ "Студія". Цю роль акторка виконувала до своєї смерті.

Тим часом Кріс Коламбус готується до інших кінопроєктів. Окрім роботи над третьою частиною "Гремлінів", він виступив виконавчим продюсером майбутнього фільму жахів Роберта Еггерса "Вервульф", прем'єра якого запланована на 25 грудня.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що зірка "Сам удома" Маколей Калкін шокував, чому вже 30 років не розмовляє з батьком: хотів сісти у вʼязницю, тільки б не бачити його.