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"Глиноликий" уже в українських кінотеатрах: чим приваблює перший хорор DC Studios

Катерина МалайКатерина Малай
Time to read2 хв
513
"Глиноликий" уже в українських кінотеатрах: чим приваблює перший хорор DC Studios
Історія одного з найвідоміших лиходіїв Ґотема. Джерело: постер

22 жовтня 2026 року в український прокат вийшов "Глиноликий" – перший фільм DC Studios у жанрі хорору. Режисер Джеймс Воткінс, відомий за стрічкою "Не говори зі злом", розповідає історію одного з найвідоміших лиходіїв Ґотема через втрату зовнішності, руйнування кар’єри та одержимість помстою.

Зірка Голлівуду, яка втрачає власне обличчя

У центрі сюжету – Метт Гейґен, який проходить шлях від вуличного хлопця до висхідної зірки Голлівуду. Його успіх обривається після сутички з місцевим кримінальним авторитетом: жорстоко понівечений актор втрачає звичне життя. Шанс повернути колишню зовнішність він знаходить в експериментальному лікуванні.

Спочатку терапія дає бажаний результат, проте згодом стирає для Метта межу між реальністю та маренням. Прагнення відновити себе поступається жадобі розправи, а зміни тіла супроводжують його перетворення на чудовисько. Саме цей рух від відчаю до люті стає основою історії походження Глиноликого.

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Хто зіграв у "Глиноликому" та в якому форматі його показують

Тома Ріса Гарріса глядачі знають за "Джентльменами" та "Місією Кандагар", а Наомі Акі – за "Мікі 17" і "Зоряними війнами: Скайвокер. Сходження". До акторського складу також увійшли Девід Денсік ("007: Не час помирати"), Макс Мінгелла ("Вавилон"), Едді Марсан ("Шерлок Холмс"), Ненсі Керролл і Джошуа Джеймс.

Американську стрічку створили 6th & Idaho Productions, DC Studios, The Safran Company та Warner Bros. Studios. В українських кінотеатрах "Глиноликого" демонструють у форматі 2D. 

Чому фільм вартий перегляду

Одна з переваг стрічки – її самостійність. Як підкреслює Variety, для перегляду не потрібно знати багаторічну історію персонажа в коміксах або розбиратися у зв’язках кіновсесвіту DC. Видання відзначає гротескну режисуру Воткінса, практичні гримерні ефекти та дух горорів 1990-х. Це привід звернути увагу на прем’єру навіть тим, хто зазвичай оминає супергеройське кіно, але любить тілесний жах і похмурі історії помсти.

Інша причина – головна роль Тома Ріса Гарріса. TechRadar виокремлює його багатогранну гру: актор передає страх, розпач, закоханість і гнів людини, яка поступово втрачає відчуття власного "я". Співчуття до постраждалого героя стає дедалі складнішим, коли його помста набуває свідомої жорстокості. Важливе місце посідають і взаємини Метта з дослідницею Кейтлін Корр у виконанні Наомі Акі – надія на порятунок обертається небезпечною емоційною залежністю.

Візуальною принадою став Ґотем: неонове світло, мокрі вулиці та нуарна атмосфера поєднані з яскравою коміксовою палітрою. Водночас оцінки не одностайно захоплені: TechRadar вважає частину другорядних ліній недостатньо розвиненими, а можливості перевтілення героя – не повністю використаними. Проте акторська робота, грим і трагічна основа історії залишаються сильними аргументами на користь перегляду.

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