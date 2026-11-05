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Джоні Депп і легендарна операція ГУР "Синиця": головні кінопрем’єри листопада, які підкорять кінотеатри України

Анастасія КакунАнастасія Какун
Time to read2 хв
462
Джоні Депп і легендарна операція ГУР "Синиця": головні кінопрем’єри листопада, які підкорять кінотеатри України
У листопаді в кінотеатрах України відбудеться багато цікавих прем'єр

Українським кінофанам точно варто хоча б раз відвідати кінотеатр у листопаді, адже цей місяць принесе з собою немало вражаючих прем'єр. Глядачі знову побачать на великих екранах легендарного актора Джонні Деппа, якого майже на вісім років "вигнали" з Голлівуду, а також зможуть більше дізнатися про унікальну спецоперацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Синиця". 

Звісно, перелік фільмів не обійдеться й без фантастики, адже індійський режисер Нітеш Тіварі занурить публіку в одну з найвеличніших легенд людства. Детальніше про головні кінопрем'єри листопада розповість OBOZ.UA. 

"Як пограбувати банк"

Трилер від режисера Девіда Літча вийде в прокат 12 листопада. У центрі сюжету опинилася банда зухвалих та досвідчених злочинців, які безкарно грабують банки в досить нестандартний спосіб – наживо транслюють свої нальоти в соціальних мережах. Їхнє шоу для публіки привертає увагу поліції, яка прагне покарати бандитів будь-якою ціною.

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"Рамаяна: Народження легенди"

Уже 19 листопада для перегляду в українських кінотеатрах буде доступний масштабний індійський кіноепос в жанрі фентезі "Рамаяна: Народження легенди". Події в картині розгортатимуться навколо величної легенди про доленосне протистояння благородного принца Рами та сповненого жаги помсти короля Равана. Стрічка точно вразить глядачів візуальними ефектами, адже над ними працювали майстри, які подарували людям світи "Дюни", "Інтерстеллара" та "Одіссеї".

"ГУР: Код "Сікора"

В основу фільму режисера Ахтема Сеітаблаєва, що вийде в прокат 12 листопада, лягли реальні події спецоперації ГУР "Синиця", яку провели в серпні 2023 року. За її результатами російський пілот перегнав бойовий гелікоптер Мі-8 разом з усім екіпажем до України.

У центрі історії – офіцер спецслужби Андрій на позивний "Сікора". Після початку великої війни він не одразу кидається в бій, однак жахи, скоєні окупантами в Бучі, Ірпені та на Донеччині, а також зруйноване особисте життя, змушують його стати на захист рідної країни. За допомогою колеги він планує та реалізує одну з найуспішніших операцій в історії спецслужб, аби помститися ворогу.

"Скрудж і духи Різдва"

Із 12 листопада українці зможуть по-новому поглянути на всесвітньо відомого персонажа Ебенізера Скруджа, в якого перевтілиться Джонні Депп. Режисер Тай Вест створив власну інтерпретацію історії про скнару, який напередодні Різдва зустрічається із духами великого свята і отримує шанс на спокуту.

Раніше OBOZ.UA розповів, що в Україні вийшов перший історичний анімаційний фільм сезону "Битва під Говтвою 1638 рік. Урочище Шар-гора".

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