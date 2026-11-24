З моменту, коли фільм Година пік 3" знову об’єднав гонконзького інспектора поліції Лі ( Джекі Чан) та детектива поліції Лос-Анджелеса Джеймса Картера (Кріс Такер), минуло майже 20 років. І, схоже, фанати комедійної франшизи скоро нарешті дочекаються продовження.

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Як пише видання Joblo.com, Джекі Чан уже дав свою згоду на участь у проєкті. Зйомки четвертої частини "Години пік" планують розпочати навесні, а прем’єру стрічки очікують у 2028 році. Про це повідомив продюсер франшизи Артур Саркіссян.

За попереднім планом, знімальна група працюватиме в Африці, Китаї, Італії та Саудівській Аравії. Бюджет продовження становитиме близько 120 мільйонів доларів. Проєкт тривалий час залишався без конкретних новин, однак тепер його розробка знову просувається вперед.

Наразі продюсери чекають на підпис Кріса Такера, який у попередніх фільмах зіграв напарника Лі – детектива Джеймса Картера. Саме комедійна взаємодія цих двох персонажів стала однією з головних причин популярності франшизи.

Три фільми "Години пік", що виходили з 1998-го до 2007 року, зібрали у світовому прокаті близько 850 мільйонів доларів. Тож повернення обох виконавців головних ролей може стати важливою частиною успіху четвертої стрічки.

Водночас майбутній фільм уже опинився в центрі уваги через чутки про участь Дональда Трампа в запуску проєкту. Генеральний директор Skydance Девід Еллісон прокоментував їх під час саміту DealBook Summit, організованого The New York Times. Він заперечив, що американський президент тиснув на Paramount, аби та взялася за продовження, і назвав такі повідомлення вигадками.

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За словами Еллісона, ідею йому запропонував один із керівників кіностудії – Джош Грінстайн. "Він зайшов до мого кабінету. Це була наша перша розмова про "Годину пік 4"", – пояснив очільник Skydance.

Попри це, режисером четвертої частини залишається звинувачений у домаганнях Бретт Ратнер. Раніше цього року він разом із Трампом літав до Китаю на борту президентського літака Air Force One. Як повідомлялося, під час поїздки режисер мав оглянути можливі локації для зйомок фільму.

Очікується, що "Година пік 4" знову об’єднає на екрані Чана й Такера. Водночас повернення акторів відбувається майже через два десятиліття після виходу третьої частини. Тож залишається питання, чи зможуть вони повторити той самий комедійний дует і виконувати видовищні трюки, які зробили оригінальні фільми популярними.

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