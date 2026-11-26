Джеймс Кемерон може незабаром знову повернутися до роботи над четвертою частиною "Аватара": студія Disney офіційно включила фільм до переліку майбутніх кінопрем’єр. Водночас сам режисер раніше висловлював сумніви щодо продовження франшизи після виходу триквела "Аватара: Вогонь і попіл".

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Як пише видання Collider, останні два десятиліття Кемерон значною мірою присвятив роботі над світом планети Пандора, де відбуваються події франшизи "Аватар", але останнім часом став дедалі частіше говорити про бажання взятися за інші проєкти. Серед них – екранізація роману Джо Аберкромбі "Дияволи" та давній задум фільму про Хіросіму. Тож одне з головних питань щодо майбутнього кінопрокатного репертуару Disney полягало в тому, чи встигне Кемерон реалізувати ці проєкти до повернення на Пандору.

Тепер студія офіційно внесла "Аватар 4" до списку майбутніх прем’єр. Про фільм згадали під час презентації студії в Буенос-Айресі, Аргентина. У переліку він опинився поруч із третьою частиною "Чорної пантери" та триквелом "Суперсімейки". Це обнадійлива новина з огляду на те, що сам Кемерон не був упевнений, чи захоче знову повертатися до всесвіту "Аватара" після виходу "Вогню і попелу".

Варто зазначити, що частину четвертого фільму зняли вже давно – ще під час роботи над двома попередніми стрічками. Тоді Кемерон записав сцени за участю молодших членів родини Саллі, оскільки в четвертій частині сюжет перенесеться приблизно на шість років уперед. Трініті Джо-Лі Блісс, яка грає Тук, на момент зйомок цих епізодів було лише дев’ять років. Тепер їй уже 17.

Попри те, що "Аватар: Вогонь і попіл" зібрав у світовому прокаті близько 1,48 мільярда доларів, цей результат помітно поступається зборам попередньої частини – "Аватар: Шлях води", яка заробила 2,32 мільярда. Сам Кемерон раніше говорив про бажання скоротити як витрати на виробництво фільмів, так і час, який він присвячує їх створенню.

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Водночас виконавча продюсерка франшизи Рей Санчіні на початку цього року розповіла виданню Inverse, що підготовка до наступних двох фільмів уже триває. Команда працює над бюджетами, графіками виробництва та технологічними рішеннями.

У фільмі "Аватар: Вогонь і попіл" знялися Сем Вортінгтон у ролі Джейка Саллі, Зої Салдана у ролі Нейтірі, Сігурні Вівер у ролі Кірі, Стівен Ленг у ролі Майлза Кворіча, Уна Чаплін у ролі Варанґ, Брітен Далтон у ролі Ло'ака, Джек Чемпіон у ролі Спайдера та Блісс у ролі Тук.

Головні історії дня

Наразі прем’єру "Аватара 4" наразі заплановано на 21 грудня 2029 року. П’яту частину франшизи поставили у графіку прем’єр на 19 грудня 2031-го.

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