Якими були Суми у 50-х: старі фото

1950-ті роки в Сумах були часом інтенсивного розвитку міста. Тут зростала промисловість, що давало роботу і приріст населення разом із грошима на будівництво. Разом з тим, після війни у місті почали думати про збереження його архітектурної спадщини.

Який вигляд мали три яскраві пам’ятки Сум, показали у Facebook-спільності "Сума – історія міста". На старих фотографіях ми можемо побачити їхній тогочасний вигляд і порівняти із сучасним.

Будинок з ротондою в Сумах, 1950-ті роки. Джерело: Facebook / Суми - історія міста

Ефектним взірцем архітектури так званого сталінського ампіру є житловий будинок робітників машинобудівного заводу імені Фрунзе, який на розі Соборної вулиці і Майдану Незалежності. Зведений у 1952 році за індивідуальним проектом архітектора В. Клочко, він відразу став архітектурною домінантою цього кута міста. Чотириповерхова споруда у стилі радянського неокласицизму вирізняється кутовою вежею з колонадою-бельведером – звідси й народна назва "будинок із ротондою". Уже невдовзі такі прикраси проголосять "надмірностями в архітектурі" і почнуть боротьбу з ними, забудовуючи міста безликими хрущовками.

Вулиця Соборна в Сумах (тоді... Джерело: Facebook / Суми - історія міста Розгорнути

Зовсім поруч із цим місцем знаходиться Спасо-Преображенський кафедральний собор – одна з ключових пам’яток Сум. Під час Другої світової війни він зазнав певних руйнувань, але у 1947 році його дзвіницю відреставрували. З тих пір він залишається однією з найбільш впізнаваних будівель міста.

Будівля Сумського театру для... Джерело: Facebook / Суми - історія міста Розгорнути

Інша доля спіткала театр імені Щепкіна – нині Театр юного глядача. Споруда у вишуканому стилі модерн, зведена ще в дореволюційний час за проєктом харківського архітектора Олександра Гінзбурга, у 1950-х продовжувала активно працювати і залишалася важливою частиною культурного життя міста. Театр виходив фасадом на вулицю Соборну і разом із сусідніми будівлями формував той парадний образ центру.

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