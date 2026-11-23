Якими були Суми у 50-х: архівні фото міста

Суми належать до тих міст України, по яким Друга світова війна вдарила особливо болюче. Саме тому 1950-ті роки були тут часом великої відбудови.

У це десятиліття радянська влада активно перетворювала обласний центр на осередок промисловості. Тут швидко розвивалися машинобудування, хімічна, приладобудівна та харчова промисловість. Відповідно, з'являлося нове житло, школи й заклади культури. Проте найкраще дух міста передавали його публічні простори. Який вигляд вони мали, показала на архівних фотографіях Facebook-спільнота "Суми – історія міста".

Повоєнні Суми вирізнялись ни... Джерело: Facebook / Суми - історія міста Розгорнути

Однією з головних у місті досі залишається Покровська площа, яку в радянські роки називали Червоною. Вона існує щонайменше з кінця XVIII століття, а назву отримала від Покровської церкви, яку разом із сусідньою Введенською совєти знищили ще в 1930-х.

Торговельні ряди ринку в Сумах, 1950-ті роки. Джерело: Facebook / Суми - історія міста

Саме тут довгий час перебував і торговий осередок Сум. До початку XX століття у західній частині площі розташовувався базар, і під час ярмарків торговиця розросталася до церковних огорож. Після війні торговельні ряди перенесли, облаштувавши відкритий майданчик під накриттям. Містяни із задоволенням ходили сюди на закупи, адже це було справжньою традицією.

Сквер Степана Супруна, Суми, 1950-ті роки. Джерело: Facebook / Суми - історія міста

Водночас у Сумах тривало увічнення пам’яті героїв війни. Його добре видно на прикладі сквера Супруна на колишній площі Петровського (нині Соборна). Пам'ятник двічі Герою Радянського Союзу, льотчику-винищувачу Степану Супруну (1907-1941) встановили вже 1 січня 1947 року. Чавунне погруддя на шестиметровій колоні створили скульптор Яків Ражба і архітектор Микола Іванченко. До пам'ятника вели широкі сходи, що підкреслювали меморіальний характер сквера, а на колоні зображено указ про нагородження. У 1970-х, під час реконструкції центру, пам'ятник перенесли на вулицю Троїцьку, де він стоїть і зараз.

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