Якими були Суми близько 70 років тому: старі фото

Порівняно з Києвом чи Харковом Суми пережили Другу світову війну без значних втрат – тут не було тотальних руйнувань, проте сліди німецької окупації залишались у місті скрізь. Саме тому і повоєнна відбудова тут була не менш активною, так що у 1950-х рока Суми мали помітно оновлений вигляд.

Яким це українське місто було 70 років тому, показали на старих фотографіях у Facebook-спільноті "Суми – історія міста". За першу повоєнну п’ятирічку тут відновили та збудували 85 тисяч квадратних метрів житла, почали активно розвивати машинобудівну, хімічну, приладобудівну промисловість. А отже життя у Сумах було доволі бурхливим.

Харківський міст у Сумах, 1950-ті роки. Джерело: Facebook / Суми - історія міста

Харківський міст через річку Псел – один із ключових символів відбудованого міста. Перший міст на цьому місці з'явився ще 1762 року. Але під час війни споруда була зруйнована. Одразу після її завершення споруду відновили тимчасово і досить швидко замінили її на нову капітальну переправу, яка з'єднала центр із лівобережними районами. Для міста, де Псел відігравав роль природного кордону, цей міст був і залишається важливою артерією. На тлі бачимо одну з головних пам’яток Сум – Спасо-Преображенський собор.

Суми, Червона (нині Покровсь... Джерело: Facebook / Суми - історія міста Розгорнути

Головним публічним простором Сум у 1950-х була площа, яка тоді носила назву Червона – нинішня Покровська. Своє первісне ім'я вона отримала від Покровської церкви. В ранні радянські роки вона була знищена більшовиками-богоборцями. Причому підірвали споруду настільки потужним зарядом, що по всьому місту в радіусі п'яти кілометрів повибивало вікна. Тим не менше, спаплюжена площа швидко стала місцем офіційних подій: першотравневі демонстрації на початку 1950-х збирали тут чималі натовпи сум'ян. Але і в будні тут можна було зустріти чимало мешканців міста, які входили на прогулянку.

Вхід у міський парк Сум, 1950-ті роки. Джерело: Facebook / Суми - історія міста

Звісно, окремим центром тяжіння був міський парк на березі Псла – нині Центральний парк культури і відпочинку імені Івана Кожедуба. У 1950-х він переживав бурхливе відродження: тут висаджували дерева, впорядковували алеї, встановлювали скульптури. Парк на березі річки давав сум'янам те, чого так потребувало місто після важких років – спокій, зелень і відчуття, що мирне життя повертається. Тож, як бачимо на фото, у вихідні і свята тут було по-справжньому велелюдно.

Алея міського парку в Сумах, 1950-ті роки. Джерело: Facebook / Суми - історія міста

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