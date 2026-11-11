Яким був Ужгород 50 років тому: атмосферні фото

Завдяки тому, що Ужгород пізно приєднали до СРСР та й стояв він на самому кордоні з Європою, він мав серед радянських міст особливий статус. До 1970-х років Ужгород жив наче одночасно в двох ритмах – будучи цілком європейським, вимушено став вітриною радянського способу життя.

Яким центр Закарпаття у 1972 році, показав фотограф Василь Ковпак. Його знімки опублікувала Facebook-спільнота Made in Uzhgorod.

Ужгородський Хрестовоздвижен... Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod Розгорнути

В об’єктиві фотографа опинились забудовані до приходу "совка" райони міста – центр, квартал Малий Галагов, набережна. Там, де про сірі панельки та типову забудову не нагадувало ніщо.

Забудова району Ґалаґов в Ужгороді. Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod

Весь цей радянський бруталізм розростався на околицях. У ті роки промисловість в Ужгороді розвивалася вельми інтенсивно – тут працювали машинобудівний, механічний заводи, "Турбогаз" та інші підприємства, частина яких виробляла продукцію для воєнно-промислового комплексу. Робочих рук бракувало, тож у місто масово переселяли людей з інших регіонів. Саме для них і зводили радянську забудову, яка дуже контрастувала зі старими кварталами. Втім, фотограф не надто цікавився цими типовими кварталами. Його цікавила душа міста.

Підградська вулиця. Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod

Так у кадрі бачимо Ужгородський греко-католицький кафедральний Хрестовоздвиженський собор, закладений ще 1640 році і добудований у 1646 році, а потім кілька разів оновлений. Розкішна будівля у стилі неокласицизму та бароко є однією з головних пам’яток міста.

Ужгородська набережна у 1970-ті роки. Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod

Також на знімках представлена архітектура Малий Галагов – ефектна чехословацька забудова. В Ужгород тоді вкладали значні кошти і облаштовували його на зразок тогочасних європейських міст.

Хоча Ужгород стояв на межі з... Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod Розгорнути

Про те, куди ходили ужгородці у 1970-х рр., найкраще свідчать місця, що були на пам'яті всього міста. Набережна з липовою алеєю, висадженою ще 1928 року, залишалася головною прогулянковою вулицею. Старі квартали, просторі вулиці, затишні парки – все це складало обличчя міста.

Зверніть увагу на україномов... Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod Розгорнути

З дорадянської спадщини збереглися кілька шарів. Навколо Ужгородського замку лишилися старі квартали з костелом, синагогою й єпископською резиденцією. Чехословацький період залишив Малий Галагов, квартал за планом 1921 року з конструктивістськими будівлями, центром якого став будинок земського уряду 1936 року. Вціліла й липова алея. До цього ж кола належить готель "Корона" 1910 року на Театральній площі.

Популярне серед ужгородців у... Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod Розгорнути

Із типово радянських бачимо у кадрі лише стелу з символікою СРСР та кафе "Білочка" – улюблене місце зустрічі ужгородців. До речі, що цікаво, якщо придивитись до вивісок, можна помітити, що навіть у 1970-ті роки написи були виконані українською мовою.

Ужгород сімдесятих славився... Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod Розгорнути

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