Яким був центр Івано-Франківська майже 60 років тому. Фото

Архівні фотографії українських міст дозволяють побачити, який вигляд вони мали десятки років тому. Особливо цікаво розглядати світлини центральних вулиць, де зосереджувалося повсякденне життя містян.

У мережі оприлюднили історичне фото Івано-Франківська, зроблене у 1969 році. OBOZ.UA розповідає, який вигляд мав центр Івано-Франківська майже 60 років тому та що відомо про історію міста.

Центр Івано-Франківська. Джерело: Facebook-спільнота "Ретро Франківськ"

Старовинна архітектура, засніжені вулиці, перехожі в зимових пальтах та вивіски радянських магазинів – саме такий вигляд мав центр Івано-Франківська майже 60 років тому.

Історичну світлину, датовану 1969 роком, оприлюднили на сторінці "Ретро Франківськ". На фотографії можна роздивитися не лише архітектуру міста, а й особливості повсякденного життя його мешканців.

Праворуч на архівній світлині можна побачити магазин Ювелірторгу "Рубін" та магазин подарунків №264 "Веселка". З 1972 року на місці останнього працював парфумерний магазин "Фіалка".

На передньому плані фотографії – перехожі, вздовж тротуарів лежать кучугури снігу. Особливу увагу привертає контраст між старовинними фасадами та багатоповерховою будівлею радянського періоду.

Історична довідка

Івано-Франківськ – один із головних історичних, культурних та економічних центрів Прикарпаття. Місто розташоване в межиріччі Бистриці Надвірнянської та Бистриці Солотвинської.

Його заснував представник польського шляхетського роду Андрій Потоцький на місці давнього села Заболоття. У 1662 році Станіславів отримав магдебурзьке право.

Після першого поділу Речі Посполитої у 1772 році місто опинилося під владою Габсбургів. У цей період активно розвивалися промисловість, торгівля, транспортна інфраструктура, відкривалися культурні та освітні заклади.

Після розпаду Австро-Угорщини у 1918 році Станіславів увійшов до складу Західноукраїнської Народної Республіки та певний час був осередком її державного життя.

У 1919–1939 роках місто перебувало під владою Польщі, а восени 1939 року було включене до складу Української РСР.

У 1962 році, з нагоди 300-річчя міста, Станіслав перейменували на Івано-Франківськ на честь видатного українського письменника Івана Франка.

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