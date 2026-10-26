Яким був колись Стрий: старі фото міста

Зараз Стрий є затишним районним центром Львівської області. А на початку ХХ століття він входив до складу Австро-Угорщини, був повітовим містом і водночас осередком округу з власним судом.

Який вигляд мав адміністративний центр міста, показали у Facebook-спільноті "Мандрівка старим кордоном". На старовинних фотографіях бачимо фрагмент сучасної вулиці Олени Степанівни, а також пишну зелень алеї Адама Міцкевича та Залізничної алеї.

Історичний вигляд вулиці Оле... Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном Розгорнути

На початку ХХ століття вулиця Олени Степанівни мала назву Трибунальська – саме на честь розташованого тут суду (трибуналу). А в глибині вулиці здіймалася гостра вежа костелу Різдва Пресвятої Богородиці. Її і бачимо в глибині кадру.

Будівля колишнього Окружного... Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном Розгорнути

Цей костел належить до найстаріших споруд міста. За даними краєзнавців, його звели ще у 1420-х роках за часів Владислава Ягайла. Храм кілька разів горів: у 1604, 1827 і 1860 роках. Під час останньої пожежі від жару впала навіть вежа. Відбудовував костел близько восьми років львівський архітектор Юліан Захаревич. Він надав йому неоготичного вигляду з романськими мотивами, а стрімкий шпиль, який видно на фото, стрияни бачили з багатьох куточків міста.

Алея Адама Міцкевича, Стрий. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

А от будівлю суду урочисто відкрили у жовтні 1897 року. Проект створив архітектор Франциск Сковрон, будував місцевий будівничий Юзеф Турек. Місто виділило під неї ділянку і 40 тисяч корон. Триповерховий корпус у стилі історизму з елементами неоренесансу мав акцентований центральний портал і рустовані бічні крила. На аттику колись красувався латинський напис "Fiat justitia" ("Нехай здійсниться правосуддя"), але до наших днів він не зберігся. У будівлі розмістили також повітовий суд і прокуратуру. Сьогодні тут працює міська рада. Краєзнавці вважають, що саме на цьому фасаді 14 березня 1990 року вперше в Україні підняли синьо-жовтий прапор.

Залізнична алея, Стрий. Джерело: Facebook / Мандрівка старим кордоном

Славився Стрий і своєю пишною зеленню. Деревами засаджували не тільки міські парки, але і вулиці. Це бачимо на прикладі алеї Адама Міцкевича та Залізничної алеї, які ховаються в густій тіні пишних крон.

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