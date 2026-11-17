Яким був Харків у 50-х: архівні фото

Повоєнний Харків займався тим, що відновлював зруйнований центр, реконструював залізничний вузол, запускав комунальне господарство. І це був час активного розвитку для міста.

Архітектурні ансамблі у центрі відновлювали з пишністю, притаманною сталінському ампіру. Так на нинішній площі Свободи до 1954 року добудували Дім кооперації (зараз Північний корпус Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна). І він доповнив собою легендарний перший радянський хмарочос Держпрому. Який вигляд це місце мало у 1950-ті роки, показали на архівних фотографіях у Facebook-спільноті "Історія та архітектура Харкова".

Харків, Держпром. Середина 5... Джерело: Facebook - Історія та Архітектура Харкова Розгорнути

Держпром звели із залізобетону та скла в 1926-1928 роках за проєктом Серафімова, Фельгера й Кравця. На час побудови це був новаторський 13-поверховий комплекс із 12 ліфтами. Із трьох висоток площі саме він лишився конструктивістським. 1955 року на ньому з'явилася одна з перших телевізійних антен, і з нею висота будівлі сягнула близько 108 метрів.

Проблема полягала в контрасті: поруч стояли пишні сталінські будівлі, а Держпром виглядав аскетично. За версією дослідників харківського конструктивізму, змінювати його вигляд особисто заборонив Микита Хрущов. Тому архітектори пішли іншим шляхом і використали озеленення. Дерева скверу, яким оточили хмарочос, мали пом’якшити геометричні форми будівлі та органічніше вписати його в новий ансамбль площі.

Вулиця Анрі Барбюса (зараз -... Джерело: Facebook - Історія та Архітектура Харкова Розгорнути

Сквер за Держпромом залишався важливим простором і далі. Його оновлювали вже в незалежній Україні, а сьогодні він частина ансамблю площі Свободи, одного з найбільших міських просторів у Європі.

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