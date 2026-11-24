Яким було Мукачево у радянські часи: архівні фото

Хоча радянська епоха позначилась на українських містах не найкращим чином, розбудувавши їх типовими однаковими районами, Мукачево на Закарпатті зберігало своє унікальне обличчя. І ми досі можемо побачити, яким воно було.

Все завдяки фотографіям з колекції Анатолія Домбровського, якими поділилася Facebook-спільнота Made in Uzhgorod. На кольорових кадрах зафіксовано Мукачево наприкінці радянської доби – у 1980-х.

Мукачівська ратуша. Фото з к... Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod Розгорнути

Центр Мукачева у середині 19... Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod Розгорнути

Хоча до того часу місто, як і всі в СРСР, приросло панельними мікрорайонами, його ядро лишалося зовсім іншим за духом і масштабом. Всі завдяки історичному центру, ансамбль якого склався до 1918 року, коли місто входило до Угорського королівства, потім до Чехословаччини.

Історична архітектура Мукаче... Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod Розгорнути

Головну площу, яка у 1980-х носила ім’я Леніна, а нині називається площа Миру, прикрашала ратуша 1904-1906 років у сецесійному стилі з готичними мотивами, зведена за проектом будапештського архітектора Яноша Бабули. Поруч стояли двоповерхові будинки торговців та торгові ряди графа Шенборна. Якщо абстрагуватись від радянських машин та символів на вулицях, можна було цілком відчути себе в європейському місті.

Мукачево у 1980-х рр. Фото з... Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod Розгорнути

Мукачівський кінотеатр "Пере... Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod Розгорнути

Більшість будівель навколо центральної площі Мукачева збудували ще до Першої світової війни, і вони дожили до завершення радянських часів як цілісний ансамбль. Сама площа невелика й камерна. Її утворюють дві вулиці, що розходяться трикутником, а масштаб більше нагадує малий центральноєвропейський міський центр, ніж гігантський радянський громадський простір.

Нині демонтований обеліск Сл... Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod Розгорнути

Мукачівський стадіон на тлі... Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod Розгорнути

Урбаністично радянська забудова здебільшого виходила за межі старого центру. У 1980-х на вільних ділянках звели мікрорайон нового планування з п'ятиповерхових і дев'ятиповерхових панельних будинків, який містяни прозвали "Пентагоном". Масова забудова перейшла і на Росвигово, внаслідок чого це селище фактично з'єдналося з Підмонастирем.

Район нової радянської забуд... Джерело: Facebook / Made in Uzhgorod Розгорнути

Зрештою місто розділилося на два світи: компактний історичний центр і панельні райони навколо. Мукачево відрізняло те, що нове будівництво не витіснило старе, і саме центр залишився "відповідальним" за імідж міста. Сьогодні це один з найцікавіших туристичних напрямків України для любителів міського відпочинку.

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