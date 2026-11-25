Якою була раніше Рава-Руська: архівні фото

Містечко Рава-Руська на Львівщині зараз розташоване на самому кордоні з Польщею, а на початку ХХ століття воно так само мало прикордонний статус, однак входило до складу Австро-Угорщини. Таке розташування біля межі визначало ритм життя у місті: тут працювали митниця та залізниця, а торгівля розвивалася жваво.

Якою була Рава-Руська на початку ХХ століття, коли тут почало працювати залізничне сполучення, показала Facebook-спільнота "Мандрівка Старим Кордоном". Тут опублікували декілька старовинних фотографій, зроблених у перші роки епохи.

Рава-Руська на початку ХХ століття. Джерело: Facebook / Мандрівка Старим Кордоном

Планування міста було змішаним: променевим у центрі та прямокутним на передмістях. Вулиці були вузькими, шириною 5-6 метрів, а околиці забудовувалися переважно дерев'яними будинками. Центром лишалася ринкова площа: квадратна, приблизно 109 на 109 метрів. По периметру її оточували одно- й двоповерхові будинки XVI-XVII століть, а посередині стояла двоповерхова ратуша з масивними колонами при вході. Вона була відбудована після великої пожежі 1854 року, яка знищила 329 будинків, ратушу та всі громадські споруди. Зараз функції ратуші в місті виконує колишня пожежна вежа. Збереглися у Раві-Руській і старіші сакральні пам'ятки: костел святого Йосифа (1775) та церква святого Юрія (1846).

Центральна площа Рави-Русько... Джерело: Facebook / Мандрівка Старим Кордоном Розгорнути

Торгівля зосереджувалася саме на Ринку. Кам'яниці довкола площі мали крамниці на перших поверхах, у місті працювали млини, майстерні, кав'ярні й фотоательє, а ярмарки і базари були важливою частиною щоденного життя. Економіка трималася на торгівлі та ремеслі: це було типове містечко з дрібним приватним виробництвом.

Містяни позують на залізничн... Джерело: Facebook / Мандрівка Старим Кордоном Розгорнути

Вирішальним для розвитку став вихід на залізничну мережу. 23 листопада 1887 року через Раву-Руську відкрили лінії Сокаль-Ярослав і Львів-Белзець, так місто стало залізничним вузлом. Станція дала поштовх торгівлі та розвитку в цілому: ринок отримав швидкий зв'язок із Львовом, а прикордонне положення робило місто важливим пунктом транзиту. Саме залізниця зробила Раву-Руську помітним центром на заході Галичини.

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