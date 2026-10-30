Якою була Одеса на початку ХХ століття: архівне фото міста

Однією з найстаріших вулиць в Одесі вважається сучасна вулиця Пастера. Певний час на початку ХІХ століття її називали "вулицею Херсонської рогатки", а вже від 1820-го закріпилася назва Херсонська.

Ця артерія вела з міста в бік Херсона, майже зʼєднувала Молдаванку з центром і довго була одним із основних шляхів, по якому обозами йшло до порту зерно. На в’їзді тут діяла одна з найсуворіших митниць. Втім, історія цього місця значно багатша і цікавіша. Якою вулиця Херсонська, а нині Пастера була на початку ХХ століття, показали на старовинній фотографії у Facebook-спільноті "Стара Одеса".

Вулиця Херсонська в Одесі (н... Джерело: Facebook / Стара Одеса Розгорнути

У другій половині XIX століття славу вулиці визначила наука. 1886 року Одеса відкрила бактеріологічну станцію, другу у світі після паризької і першу в Російській імперії. Очолив її Ілля Мечников, а Микола Гамалія робив перші щеплення проти сказу. Власну будівлю в стилі історизму станція отримала 1894–1895 років на початку Херсонської, нині це Пастера, 2. Сьогодні там кафедра іноземних мов медичного університету. Із 1900-х поруч з'явилися клініки медичного факультету університету, і вулиця поступово перетворилася на медичний квартал.

Великих змін вулиця зазнала на зламі ХІХ та ХХ століть, коли тут почав розвиватись міський транспорт. Кінна залізниця в Одесі працювала з 1880 року, а 24 вересня 1910 року відкрили перший електричний трамвай. Його маршрути здебільшого прокладали старими лініями конки, а протягом 1910–1912 років сформувалася мережа в центрі. Зв'язок із Херсонською не випадковий: сьогодні тут кінцева зупинка маршруту № 28, який курсує між вулицею Пастера і парком Шевченка. На опублікованому фото ми, власне, бачимо вагон тогочасного електротрамваю.

Із вулицею нерозривно пов'язана й головна книгозбірня Одеси – її ми бачимо у кадрі праворуч. Міська публічна бібліотека постала 1829 року, а перших читачів прийняла у квітні 1830-го: відкриття відклала епідемія чуми. Довгі десятиліття вона ютилася в будинку на Приморському бульварі, поки фонди остаточно не переросли приміщення. Тоді архітектор Федір Нестурх спроектував для неї спеціальну будівлю на Херсонській, 13. Її звели 1904-1906 років у стриманому неокласичному дусі. Бібліотека переїхала сюди у 1907 році. У радянські роки бібліотека носила ім'я Горького, нині це Одеська національна наукова бібліотека, найстарша публічна книгозбірня України з фондом понад 5 мільйонів документів.

Свою сучасну назву вулиця отримала 1923 року. Їй присвоїли ім’я Луї Пастера, бо на Херсонській, 2, тоді працював бактеріологічний інститут його імені. Рідкісний для Одеси випадок: назву не змінювали майже століття.

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