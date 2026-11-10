Вінницю показали 30 років тому: фото знакового ринку

У перші пострадянські роки, коли економіку серйозно штормило, для багатьох українців справжнім порятунком стали ринки, де торгівля нерідко було стихійною, але і ціни нижчими. У Вінниці таким ринком стала "Юність".

Який вигляд мали тутешні торгові ряди три десятиліття тому, показав вінничанин Олексій Лебедєв у Facebook. Він опублікував пару панорамних фото рину, зроблених з висоти.

"Ринок "Юність" на однойменному проспекті Юності – це місце, знайоме кожному вінничанину. Сині "ракушки", "Універсам", кафе "Юність" та особливий дух шалених 90-х. Чим тільки там не торгували...", – описав Лебедєв атмосферу ринку.

Вінницький ринок "Юність", 1990-ті роки. Джерело: Facebook / Олексій Лебедєв

За його словами, ринок у те десятиліття був не просто місцем покупок, а справжнім рятівним колом. "Саме торгівля тут допомогла тисячам людей вистояти, прогодувати родини та буквально вижити в складні роки змін, які відбувалися в країні", – додав вінничанин.

Торговельні ряди з’явились тут на початку 1990-х, коли підприємства масово скорочували людей. Новий торговий майданчик у житловому масиві давав містянам шанс розпочати власну справу і заробити або просто закупитися поруч із домом.

Торговельні ряди ринку "Юніс... Джерело: Facebook / Олексій Лебедєв Розгорнути

Характерною особливістю "Юності" були яскравоо-сині павільйони. Саме їх ми і бачимо на фото. Для того, щоб розмістити їх, довелось вирубати чимало дерев, а самі ряди розташовувались впритул до житлових багатоповерхівок. Таке сусідство подобалось далеко не всім, але виживання у ті роки було основним пріоритетом.

З 2000-х місто взялося впорядковувати стихійну торгівлю, і "Юність" теж змінилася. Реконструкцію завершили на початку 2009 року: замість павільйонів постав торгово-сервісний комплекс "Магігранд" площею 13 тисяч квадратних метрів – на той час один із найбільших торгових об'єктів Вінниці. У 2019-2020 роках будівлю оновили: змінили фасад, облаштували пандуси й панорамний ліфт.

Раніше OBOZ.UA показував, який вигляд мала одна з головних вулиць Сум на початку ХХ століття.