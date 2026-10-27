Тернопіль понад століття тому: у мережі показали рідкісне фото

Річка Серет, яка протікає через Тернопіль, має особливе значення в житті цього українського міста. Саме біля лівої притоки Дністра вперше виникло поселення людей. Згодом на ній створили Тернопільський став – одну з головних окрас обласного центру.

Який вигляд Серет мав на початку ХХ століття, демонструє поштівка 1915 року. Кадр опублікувала Facebook-спільнота "Від Тарнополя до Тернополя". На світлині зафіксована панорама місцевості Підзамче, а вдалині видніються бані церкви Воздвиження Чесного Хреста. Передній план займають невеликі одноповерхові приватні будинки, проте головним елементом композиції залишається річкове русло.

Панорама річки Серет у місце... Джерело: Facebook / Від Тарнополя до Тернополя Розгорнути

Історія перетворення місцевої водойми почалася ще за засновника Тернополя Яна-Амора Тарновського. У 1548 році він спорудив дамбу, завдяки якій з’явився міський став. Спочатку штучна водойма виконувала важливу оборонну функцію, допомагаючи захищати місто від турецько-татарських нападів. Згодом її почали активно використовувати й у господарських цілях: на берегах працювали млини, а у ставі розводили та виловлювали рибу.

Нині Серет і Тернопільський став розділяють місто на окремі частини та впливають на формування місцевого мікроклімату. Водночас водойма залишається важливим водним ресурсом Тернополя й одним із найулюбленіших місць відпочинку як для місцевих жителів, так і для гостей міста.

Системно облаштовувати території навколо ставу почали вже після Другої світової війни. Під час масштабної реконструкції водойми в 1950=1960-х роках створили центральну пішохідну набережну поблизу парку імені Тараса Шевченка. Тоді ж з’явилися сходи й оглядові майданчики, облаштували пристань для теплоходів і висадили зелені алеї, які стали впізнаваною частиною міського простору.

Наступний етап оновлення тернопільського узбережжя припав уже на сучасний період. У серпні 2016 року після масштабної міської реконструкції відкрили оновлену набережну "Циганка". Колись занедбана прибережна смуга перетворилася на сучасну зону відпочинку з фонтаном, амфітеатром, велосипедними доріжками та рекреаційними просторами. Проєкт отримав визнання фахівців і став одним із найуспішніших прикладів ревіталізації міського середовища в Україні.

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