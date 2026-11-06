Таким ви його ще не бачили: яким був Кам’янець-Подільський в 1850-х роках

Окрасою українського Поділля є місто Кам’янець-Подільський. І його затишок та впізнавана архітектура це заслуга зусиль майстрів, які працювали над обличчям міста з давніх давен.

Це доводять фото, зроблені ще у 1850-роках. Колоризовані кади опублікувало видання "#Шотам". На знімках можна побачити відомі місця міста такими, якими вони були понад 170 років тому.

Кам'янець-Подільський на фот... Джерело: shotam.info Розгорнути

Кам’янець-Подільський вирізняється середньовічною архітектурою та незвичайним розташуванням. Місто розкинулося серед скель каньйону річки Смотрич, а природний ландшафт став частиною його оборонної системи. Завдяки цьому тут сформувався унікальний комплекс укріплень, який не має аналогів у Європі.

Кам'янець-Подільський на фот... Джерело: shotam.info Розгорнути

За кількістю історичних і культурних пам’яток Кам’янець посідає третє місце в Україні після Києва та Львова, хоча й не є обласним центром. Його архітектурний вигляд упродовж століть формували майстри з різних країн – Італії, Нідерландів, Вірменії, Польщі, Франції та Туреччини.

Кам'янець-Подільський на фот... Джерело: shotam.info Розгорнути

Серед головних пам’яток міста – Старий замок, історія якого охоплює період із XII до XVIII століття, та оборонні мури, що гармонійно вписуються в скелястий ландшафт. Любителів фортифікації також приваблює комплекс укріплень Нового замку, зведений у XVII столітті. Це єдиний збережений зразок споруд такого типу, створених за традиціями нідерландської фортифікаційної школи.

Кам'янець-Подільський на фот... Джерело: shotam.info Розгорнути

Окремої уваги заслуговує Замковий міст, який з’єднує Старе місто із замковим комплексом. Його походження досі залишається предметом дискусій. За однією з версій, міст заклали ще римляни у II столітті, під час походу війська імператора Траяна на Дакію.

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