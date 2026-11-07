Старий Микуличин: яким було курортне селище раніше. Фото

Микуличин сьогодні відомий як популярне місце відпочинку в Карпатах, однак туристів він приваблював ще понад століття тому. Згодом у селі з'явилися вілли, пансіонати та готелі, а розвиток залізничного сполучення зробив курорт доступнішим.

У 1901 році в Микуличині відкрили готель, у якому відпочивали відомі українські письменники. Старі світлини дозволяють побачити, яким було життя цього карпатського села задовго до появи сучасних туристичних комплексів.

Микуличин. Джерело: Facebook-спільнота "Мандрівка старим кордоном" Розгорнути

Микуличин розташований у долині річки Прут на Івано-Франківщині. Його історія сягає щонайменше XV століття, а перша писемна згадка про населений пункт датується 1412 роком.

Колись Микуличин мав значно більші територіальні межі. До нього належали численні присілки, зокрема території сучасних Татарова, Ворохти та Поляниці.

У XIX столітті Микуличин навіть неофіційно називали найбільшим селом Європи. За поширеними краєзнавчими відомостями, його протяжність разом із присілками сягала приблизно 44 кілометрів. У 1927 році частину поселень адміністративно відокремили.

Тривалий час місцеві жителі займалися переважно тваринництвом, лісовими промислами та ремеслами. З розвитком туризму дедалі важливішим джерелом заробітку став прийом відпочивальників.

Суттєві зміни відбулися наприкінці XIX століття, коли через Карпати проклали залізницю. До Микуличина почали приїжджати туристи зі Львова, Коломиї та інших міст.

Заможні відпочивальники винаймали вілли, а менш забезпечені гості зупинялися в місцевих садибах. Популярності набували гірські прогулянки, походи та відпочинок на природі. Серед відомих гостей Микуличина були Василь Стефаник і Богдан Лепкий. Тут також бували інші представники української інтелігенції.

У міжвоєнний період курорт продовжував розвиватися. До середини 1930-х років у Микуличині працювали вісім пансіонатів, а близько сотні приватних садиб приймали туристів.

Відпочивальники приїжджали не лише влітку. Узимку сюди вирушали любителі лижного спорту, а в теплі місяці популярністю користувалися пішохідні маршрути та гірські екскурсії.

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