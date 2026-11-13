Луцьк понад століття тому: історичні "кольорові" фото з 1910-х років

На початку ХХ століття Луцьк був повітовим центром Волинської губернії у складі Російської імперії, тоді як губернською столицею залишався Житомир. Тим не менше, місто бурхливо розвивалось і розбудовувалось.

Який вигляд мав Луцьк до початку Першої світової війни, показало на колоризованих фото видання Volyn Times. В об’єктив фотографа потрапили всі основні пам’ятки міста, а сучасні технології надали кадрам відповідного забарвлення.

Меморіал Pro Patria, на місц... Джерело: volyntimes.com.ua Розгорнути

Міст на вул. Д. Галицького (1917). Джерело: volyntimes.com.ua

Архітектурно Луцьк у ту добу мав виразно середньовічне обличчя: над вузькими вуличками височів замок Любарта, а поруч стояли святині різних громад. Тут жили українці, поляки, євреї, вірмени, караїми та росіяни, і кожна громада мала власні храми та будівлі.

Перехрестя сучасних вулиць Л... Джерело: volyntimes.com.ua Розгорнути

Чоловіча гімназія (1916). Джерело: volyntimes.com.ua

Змінам дала поштовх залізниця. Гілка Південно-Західної залізниці, прокладена у 1890-х, пожвавила економіку міста, і до 1895 року населення Луцьк складало уже 15 тисяч людей. Місто почало розростатися за межі старого ядра – почалася забудова масивів Завокзального та Гнідавського.

Собор (1916). Джерело: volyntimes.com.ua

Річка Глушець, будинки на по... Джерело: volyntimes.com.ua Розгорнути

У центрі нове будівництво мало переважно громадський характер. На архівних фото 1900-1910-х років видно чоловічу гімназію, відкриту на початку століття зусиллями волинської інтелігенції. Функціонував у місті і навчальний заклад для дівчат.

Сучасна вулиця Шопена (1915-1916). Джерело: volyntimes.com.ua

Сучасна вулиця Словацького з... Джерело: volyntimes.com.ua Розгорнути

На знімках також бачимо чимало релігійних споруд – Свято-Троїцький кафедральний собор, церква Георгія Побідоносця, каплиця Іверської ікони Божої Матері. Також можна роздивитись, який вигляд мали вулиці, які збереглися досі, але забудовані та облаштовані уже зовсім інакшим чином.

Вул. Л. Українки (1915-1916). Джерело: volyntimes.com.ua

Стадіон (1918). Джерело: volyntimes.com.ua

Для всієї Волині зафіксований на цих світлинах період – це останні спокійні роки перед Першою світовою. Уже 1915 року в одному з луцьких будинків на тодішній Таборовій (нині Шопена) розмістився штаб австрійської армії.

Каплиця Іверської ікони Божо... Джерело: volyntimes.com.ua Розгорнути

Церква Георгія Побідоносця (1915). Джерело: volyntimes.com.ua

Фото зі Звіту Київського від... Джерело: volyntimes.com.ua Розгорнути

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