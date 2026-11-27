Історичні фото Лохвиці: непримітне місто на Полтавщині, велич якого знищив СРСР

На перший погляд Лохвиця здається тихим і не надто примітним районним центром Полтавщини. Однак краєзнавці стверджують: такою вона стала виключно через те, що опинилась у складі СРСР. Історично місто було справжньою перлиною.

Як пише "Україна інкогніта", колись Лохвиця була центром одного з найбільших повітів українських губерній і мала визначні архітектурні пам’ятки. Серед них – дерев’яна козацька Спаська церква та величний собор Різдва Пресвятої Богородиці. Обидві споруди знищила більшовицька влада. Втім, у Лохвиці й досі є місця, які можуть зацікавити туристів.

Спасо-Преображенська церква... Джерело: "Україна інкогніта" Розгорнути

За припущеннями науковців, Лохвиця могла існувати ще за княжих часів, однак у письмових джерелах її назву вперше згадують під 1320 роком. На початку XVII століття це було невелике містечко з укріпленням. У 1644 році воно отримало Магдебурзьке право та власний герб. Від початку Хмельниччини й до втрати Гетьманщиною автономії Лохвиця мала статус сотенного міста.

Упродовж 1802-1923 років місто було центром великого повіту. Цей край відіграв помітну роль в історії української культури й архітектури: саме тут Опанас Сластіон споруджував свої знамениті земські школи, які стали одним із взірців українського модерну.

Собор Різдва Пресвятої Богор... Джерело: "Україна інкогніта" Розгорнути

У XIX – на початку XX століття, як і в багатьох інших українських містечках, значну частину населення Лохвиці становили євреї. На них припадала майже половина мешканців міста. А у центральній його частині євреї були більшістю. Від тих часів збереглися житлові будинки, приміщення єврейських навчальних закладів і колишня синагога. Цікава деталь: за радянських часів у будівлі юдейського храму на вулиці Гоголя облаштували інкубатор. Нині споруда стоїть порожньою, а що планують із нею робити надалі, невідомо.

Лохвицька синагога на початк... Джерело: "Україна інкогніта" Розгорнути

Неподалік від синагоги, серед вулиць колишнього єврейського кварталу, можна побачити торгові ряди XIX століття. Це типова для повітових міст торговельна споруда без особливих архітектурних прикмет. Вона й сьогодні використовується за призначенням: у будівлі працюють магазини та інші торгові заклади.

Лохвицька Благовіщенська цер... Джерело: Facebook / Лохвиця історична Розгорнути

Однією з найвідоміших єврейських родин Лохвиці у XIX столітті були Дунаєвські. Їхнім коштом звели синагогу, а також їм належало найбільше міське підприємство – тютюнова фабрика. До однієї з гілок цієї родини належав Ісак Дунаєвський, який згодом став одним із найвідоміших радянських композиторів. Він народився в Лохвиці 1900 року. Будинок, у якому минуло його дитинство, зберігся до наших днів.

Дзвіниця Благовіщенської цер... Джерело: Facebook / Лохвиця історична Розгорнути

Ще одні місцеві єврейські підприємці, Двейра Іткіна та Абрам Радилевський, володіли універсальним магазином. Там можна було придбати найрізноманітніші товари – від жіночої пудри і аптекарського приладдя до музичних інструментів і мисливських рушниць. На початку XX століття підприємці відкрили друкарню, де виготовили чимало поштових листівок із краєвидами Лохвиці. Сьогодні вони мають велику історичну цінність, адже дають змогу побачити, який вигляд місто мало до приходу більшовиків, коли було важливим повітовим центром.

Центральна вулиця Лохвиці. П... Джерело: "Україна інкогніта" Розгорнути

У центрі Лохвиці розташована Благовіщенська церква, збудована 1800 року. Це єдиний старовинний християнський храм міста, який зберігся до наших днів. На початку XX століття тут діяли шість церков, але п’ять із них знищила радянська влада. Станом на 1917 рік у Лохвиці також працювали жіноча гімназія, реальне, міське й комерційне училища, ремісничі навчальні майстерні, електростанція, аптека, земська лікарня та кінотеатр.

Ще одна цікава пам’ятка міста – пам’ятник Григорію Сковороді, встановлений 1922 року за проєктом Івана Кавалерідзе.

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