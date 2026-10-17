Давній Ужгород: у мережі показали архівні кадри

Ужгород – місто з багатовіковою історією, у якому переплелися традиції різних народів та архітектурні стилі кількох епох. За останнє століття його вулиці неодноразово змінювалися, однак чимало історичних будівель збереглися до наших днів.

У мережі оприлюднили архівні світлини, які дозволяють побачити Ужгород таким, яким він був приблизно сто років тому. На старих фотографіях можна роздивитися центральні площі, громадські споруди, крамниці та повсякденне життя містян.

Ужгород. Джерело: Facebook-спільнота "Made in Uzhhorod"

Історія Ужгорода сягає раннього Середньовіччя. Завдяки розташуванню на берегах річки Уж місто протягом століть залишалося важливим торговельним, оборонним та адміністративним осередком.

У різні історичні періоди воно перебувало під владою Угорського королівства, Габсбурзької монархії та Австро-Угорщини. Кожна епоха залишила слід у його культурі, плануванні та архітектурі.

Однією з найвідоміших історичних пам'яток є Ужгородський замок, розвиток якого тісно пов'язаний із родом Другетів. Ця впливова шляхетська родина відігравала важливу роль у житті міста протягом кількох століть.

На початку XX століття Ужгород уже був багатонаціональним містом. Тут жили українці, угорці, євреї, чехи, словаки та представники інших народів. На центральних вулицях працювали численні торговельні заклади, а старовинні будинки сусідили з новими спорудами.

Ужгород. Джерело: Facebook-спільнота "Made in Uzhhorod"

Особливо помітно місто змінилося після Першої світової війни.

Після розпаду Австро-Угорщини Закарпаття у 1919 році увійшло до складу Чехословаччини, а Ужгород став адміністративним центром Підкарпатської Русі.

Саме цей період приніс місту масштабні архітектурні перетворення. Зводилися адміністративні установи, житлові будинки, школи та громадські споруди. На правому березі Ужа сформувався новий урядовий квартал Малий Ґалаґов.

В архітектурі дедалі виразніше проявлялися європейські модерністські тенденції. Поряд зі старими кам'яницями з'являлися будівлі з лаконічними фасадами, великими вікнами та геометричними формами.

Ужгород. Джерело: Facebook-спільнота "Made in Uzhhorod"

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