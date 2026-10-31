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Який вигляд мали Чернівці у ХІХ столітті: унікальне фото

Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
Time to read1 хв
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Який вигляд мали Чернівці у ХІХ столітті: унікальне фото
Сучасний вигляд вулиці Ольги Кобилянської в Чернівцях. Джерело: Присяжнюк Максим / Wikimedia

Вулиця Ольги Кобилянської – одна з найвідоміших історичних вулиць Чернівців. Проклали її майже три століття тому і постійно розвивали, адже, як у будь-яка центральна магістраль, вона потребувала якнайкращого благоустрою.

Як на цій вулиці вкладали бруківку, демонструє її найдавніше фото, зроблене ще у 1895 році. Кадр опублікував Instagram-акаунт @chernivtsi.old.

Зараз вулиця Кобилянської простягається від Центральної площі до вулиці Тараса Шевченка. Спочатку тут пролягала дорога в напрямку села Молодія, тому вулицю називали Молодіївською. У 1786 році на розі з Центральною площею заклали перший мурований будинок.

Який вигляд мали Чернівці у ХІХ столітті: унікальне фото

Укладання бруківки на вулиці Ольги Кобилянської в Чернівцях, 1895 рік. Джерело: Instagram / @chernivtsi.old

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Наприкінці XVIII століття вулиця отримала назву Панська – німецькою Herrengasse. Згодом її забудували ошатними дво- і триповерховими кам’яницями, у яких відкривали магазини, кав’ярні, книжкові крамниці та кінотеатри. На початку XX століття це була одна з найжвавіших і найпрестижніших частин міста, де вирувало торговельне й культурне життя.

Зрозуміло, що рух транспорту по нинішній вулиці Кобилянської завжди був доволі інтенсивним. А отже бруківку тут поклали саме для зручності трафіку. Цікаво, що в сучасному світі існують інші види зручного та ефективного дорожнього покриття, однак у цій частині Чернівців вирішили зберегти саме бруковану дорогу, як частину історичного ландшафту міста.

Сьогодні вулиця Ольги Кобилянської – пішохідна зона та одна з головних туристичних принад Чернівців. Тут зберігся цілісний архітектурний ансамбль кінця XIX – початку XX століття: більшість історичних будівель мають статус пам’яток архітектури місцевого значення. У 2008 році вулицю масштабно відреставрували до святкування 600-річчя першої письмової згадки про Чернівці.

Раніше OBOZ.UA показував, яким був Стрий на початку ХХ століття.

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